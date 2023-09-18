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ЄС ризикує стати залежним від Китаю в галузі батарей до 2030 року – Reuters
17:31 18.09.2023 |
Європейський Союз ризикує стати залежним від Китаю в галузі літій-іонних батарей і паливних елементів до 2030 року, як він був залежним від Росії в енергетиці.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що видання отримало документ, який стане основою для обговорення економічної безпеки Європи під час зустрічі лідерів ЄС у Гранаді в Іспанії 5 жовтня.
У документі йдеться про те, що через непостійний характер відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна або вітрова, Європі знадобляться способи зберігання енергії, щоб досягти своєї мети - нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року.
"Це призведе до стрімкого зростання попиту на літій-іонні батареї, паливні елементи та електролізери, який, як очікується, збільшиться від 10 до 30 разів у найближчі роки", - йдеться в документі.
Відповідно, якщо не вжити рішучих заходів, до 2030 року європейська енергетична екосистема може потрапити в залежність від Китаю, яка матиме іншу природу, але буде такою ж серйозною, як і залежність від РФ, до її вторгнення в Україну.
За даними Єврокомісії, у 2021 році, за рік до російського вторгнення в Україну, ЄС отримував з Росії понад 40% загального обсягу споживання газу, 27% імпорту нафти та 46% імпорту вугілля.
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