У Сенаті США відбулося перше засідання на тему регулювання ШІ

13 вересня 2023 року в Сенаті США відбулося перше з дев'яти засідань на тему регулювання сектора ШІ. За словами голови Чака Шумера, усі запрошені експерти погодилися з необхідністю розроблення нормативно-правової бази в цьому сегменті.

Ми анонсували це засідання раніше. Як повідомлялося, серед спікерів були власник X (раніше Twitter) Ілон Маск, співзасновник Microsoft Білл Гейтс і CEO Meta Марк Цукерберг.

Під час засідання сторони обговорили ризики та перспективи регулювання сектору ШІ. Водночас зустріч показала певні спірні моменти в позиції окремих учасників ринку.

Чи потрібне втручання держави?

«Ніхто не виступив проти. Вони розуміють, що втручання влади необхідне. Навіть якщо якась компанія свідомо встановить обмеження, інша цим знехтує», - зазначив у коментарі пресі голова зборів демократ Чак Шумер.

Політик пообіцяв, що законопроєкт про регулювання ШІ буде готовий протягом кількох місяців. Нагадаємо, Шумер випустив інформаційний бюлетень у червні 2023 року, в якому наголосив на необхідності відповідальних інновацій.

Він також був присутній на зустрічі віцепрезидентки Камали Гарріс і президента Джо Байдена з главами технокомпаній у травні 2023 року.

У коментарі пресі після зустрічі CEO компанії IBM Арвінд Крішна зазначив таке:

«Держава має регулювати не тільки алгоритми, а й контекст, у якому використовується ШІ».

Член урядової групи Майк Раундс був налаштований скептично. Він зазначив, що говорити про конкретні заходи поки зарано:

«Ми не готові писати правила сьогодні, оскільки не маємо повного уявлення про сферу».

На запитання журналістів про те, чому зустріч відбувалася за закритими дверима, Шумер відповів, що хотів почути думку сторін «без прикрас». Примітно, багато запрошених експертів цуралися камер.

Позиція Маска

Власник X перебуває серед тих, хто підписав відкритий лист із закликом призупинити розробку нових версій програмних рішень на базі ШІ. Йому ж належить висловлювання про те, що безконтрольний розвиток цієї технології може призвести до зникнення людства.

У коментарі ЗМІ після засідання він повторив його. Також мільярдер висловив сумнів у тому, що Конгрес США зможе швидко підготувати та запустити нормативну базу в цій сфері.

Думка Цукерберга

CEO Meta виступив на підтримку великих мовних моделей (LLM) і програмних рішень на базі ШІ з відкритим вихідним кодом. На його думку, це спосіб демократизувати технологію.

Нагадаємо, у липні 2023 року Meta випустила свою LLM Llama 2, а слідом за нею - Code Llama. Також компанія розробляє прямого конкурента ChatGPT4, який, імовірно, буде представлений у другій половині 2024 року.

Позиція Цукерберга зіткнулася з критикою. Глава Center for Humane Technology Трістан Гарріс зазначив, що зловмисники можуть використовувати Llama 2 для отримання небезпечних сполук, зазначили у WSJ.

CEO Meta заявив, що подібні інструкції й так перебувають в умовно відкритому доступі. І він не бачить причин для обмеження технології, зазначив співрозмовник видання.

У серпні 2023 року ми висвітлювали неоднозначний випадок в Австралії. ШІ-бот мережі супермаркетів, який має допомагати в готуванні страв, запропонував користувачеві рецепт хлору.

Заява Гейтса

Співзасновник Microsoft, за словами Шумера, виступив на підтримку обмеженого контролю над сектором. Він вважає, що подальший розвиток і впровадження ШІ може надати допомогу у вирішенні гуманітарних проблем, наприклад, загрози голоду.

Нагадаємо, у січні 2023 року Білл Гейтс заявив, що вважає штучний інтелект революцією у сфері високих технологій.

Водяний знак

У червні 2023 року ми повідомляли про те, що сенатор Майкл Беннет звернувся до технокомпаній із проханням позначати контент, створений ШІ. Його заклик залишився без відповіді.

Під час засідання 13 вересня кілька експертів підтримали цю ідею, повідомляє Reuters. Передбачається, що такий водяний знак буде вбудований у контент технічно, що спростить боротьбу з фейками.