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АНАЛІТИКА

Британія не хоче називати Китай загрозою попри затримання шпигунів

 

Британський уряд відкинув заклики назвати Китай загрозою для Лондона після затримання співробітника парламенту за підозрою у шпигунстві на користь Пекіна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Міністр у справах бізнесу та торгівлі Кемі Баденок заявила, що Британія повинна уникати називати Китай ворогом або використовувати мову, яка може сприяти ескалації напруженості.

"Китай - це країна, з якою ми ведемо багато бізнесу. Це країна, яка має велике значення з точки зору світової економіки. Він є членом Ради Безпеки ООН. Ми, безумовно, не повинні зображувати Китай як ворога, але ми можемо називати це викликом", - зазначила вона.

Водночас речник прем'єр-міністра Ріші Сунака Макс Блейн заявив, що неправильно зводити підхід Великої Британії до Китаю "лише до одного слова".

"Ми повинні скористатися можливістю взаємодіяти з Китаєм, а не просто кричати збоку", - сказав Блейн.

Представники керівної Консервативної партії розділилися в думках щодо того, наскільки жорстку лінію слід зайняти, а також який доступ китайські фірми повинні мати до британської економіки.

Більш радикально налаштовані консерватори хочуть, щоб Пекін оголосили загрозою, а не просто викликом, як це зробив Сунак.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії розкритикував прем'єра Китаю Лі Цяна за "неприйнятне" втручання в британську демократію після появи даних про затримання співробітника парламенту за підозрою у шпигунстві на користь Пекіна.

Напередодні стало відомо, що у Великій Британії арештували двох чоловіків за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю. Один із них був парламентським співробітником, який займався питаннями міжнародних відносин.

Керівники британської розвідки неодноразово попереджали, що Китай використовує шпигунську діяльність для викрадення її технологічних розробок і підриву конкурентоспроможності.

У межах оновленої стратегії оборони, безпеки та зовнішньої політики Великої Британії контррозвідувальна служба МІ5 буде надавати бізнесу й іншим установам допомогу у протидії шпигунам із Китаю і Росії.
 

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