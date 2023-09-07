Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Російські АЗС стали збитковими через рекордне зростання оптових цін на бензин та дизпаливо

 

Російські автозаправні станції (АЗС) стали збитковими через зростання біржових цін на пальне.

Про це пише російське видання "Вєдомості" із посиланням на дані місцевої дослідницької групи "Петромаркет".

Згідно із підрахунками аналітиків, на початку вересня середня маржа АЗС при заправці бензином А-92 та А-95 становила мінус 3 рублі, а дизпаливом - мінус 2 рублі на літрі.

Представник "Петромаркету" зазначив, що торгівля бензином знаходиться в негативній зоні з середини червня, а дизельним паливом - з середини серпня.

Заступник голови правління асоціації "Надійний партнер" Дмитро Гусєв підтвердив, що за багатьма нафтопродуктами на АЗС маржинальність зараз негативна.

Голова російської Незалежної паливної асоціації Павло Баженов уточнив, що маржинальність АЗС при продажі бензину А-95 становить мінус 2,19 рубля на літрі, однак продаж Аі-92 і дизпалива все ще вигідні для власників автозаправок, але їх маржа не перевищує 63 копійки на літрі.

Аналітики пояснюють, на маржинальність автозаправного бізнесу негативно впливає зростання оптових цін на нафтопродукти в Росії. АЗС зазвичай підвищують маржинальність за рахунок додаткових послуг, у тому числі торгівлі їжею, але не всі регіональні незалежні мережі мають можливість організувати на заправці магазин.

Через це найбільші російські мережі АЗС, зокрема "Лукойл", "Роснєфть" і "Татнєфть", урізають акції для покупців і скасовують знижки або не продовжують діючі. Мережі АЗС відмовляються від додаткових знижок та кешбеку через зниження маржинальності, пояснив керівник нафтогазової практики Kept Максим Малков.

Як повідомлялося, з початку року ціна бензину на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі зросла майже вдвічі, дизельне паливо подорожчало у 1,5 раза.

6 вересня біржові ціни на пальне в Росії вкотре оновили історичні рекорди: бензин А-92 торгувався по 65 472 рубля за тонну, А-95 - по 76 492 рубля, дизпалива - по 68 556 рублів. Водночас на АЗС вартість бензину з початку року зросла на 4,8%, дизеля - на 0,6%.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2856
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3079  0,10 0,28 38,0297  0,09 0,24
EUR 40,1114  0,04 0,11 41,1100  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес