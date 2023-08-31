Росія вкрала майже 6 млн тонн українського зерна минулого року: доповідь Конгресу США

Росія викрала майже шість мільйонів тонн української пшениці, зібраної на окупованих територіях 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Конгресу США.

У публікації наводяться дані несекретного звіту американської розвідки, що базуються на супутникових знімках та повідомленнях з відкритих джерел.

Зазначається, що вантажні судна, які РФ використовує для вивезення цього вкраденого українського зерна, курсуватимуть уздовж узбережжя Туреччини, доставляючи вантажі до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану.

"Ми не можемо підтвердити, чи знали покупці російських вантажів про українське походження зерна", - зазначається у доповіді.

Також йдеться, що широкомасштабна військова агресія РФ проти України спричинила глибокі перебої у світових постачаннях продовольства, підвищила ціни та збільшила ризик відсутності продовольчої безпеки у бідних країнах Близького Сходу та Північної Африки.

У Конгресі США звернули увагу, що прямі та опосередковані наслідки цієї війни були "основними рушійними силами одного з найбільш руйнівних періодів за останні десятиліття для глобальної продовольчої безпеки". Річ у тім, що раніше, до повномасштабного вторгнення, Україна та РФ були одними з найбільших у світі експортерів зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

При цьому в доповіді йдеться, що проблеми продовольчої безпеки з початку 2023 року зменшилися, однак на світові ціни на продовольство, найімовірніше, впливатимуть на ситуацію з Чорноморською зерновою ініціативою, з якої РФ вийшла в липні.

У публікації також зазначається, що посуха минулого року в Канаді, на Близькому Сході, у Південній Америці та США також посилила викликане війною навантаження на глобальні запаси продовольства.

Представники розвідки раніше звинувачували РФ у використанні постачання продовольства як зброю шляхом блокування українського експорту, руйнування інфраструктури та окупації сільськогосподарських земель в Україні.

Крадіжка Росією українського зерна на окупованих територіях

Російські війська та пов'язані з окупантами ділки крадуть агропродукцію на тимчасово захоплених територіях в Україні.

Лише минулого року РФ вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, а виручені від продажу кошти направила на фінансування своєї війни.

Як заявив нещодавно посол України в Туреччині Василь Боднар, Росія вже вкрала із тимчасово захоплених Херсонської та Запорізької областей 500 тисяч тонн зерна. Для вивезення загарбники використовують до десятка своїх та сирійських кораблів.

Додамо також, що Служба безпеки України під час розслідування виявила двох "міністрів" в окупованому Криму, які допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня нашої країни.