Переворот у Габоні: що відбувається і чому це важливо

Мутоні Мучірі / BBC News

У Габоні військові захопили владу та посадили 64-річного президента Алі Бонго під домашній арешт.

Переворот відбувся невдовзі після оголошення результатів виборів, згідно з якими Бонго переобрали попри скарги опозиції на шахрайство.

Президента Бонго вперше обрали в 2009 році після смерті його батька Омара Бонго Ондімби, який правив країною 41 рік.

Габон є останньою колишньою французькою колонією в Африці, яка зазнала перевороту за останні роки - після Малі, Буркіна-Фасо, Гвінеї та нещодавно Нігеру.

Ось що потрібно про нього знати.

Чому армія захопила владу?

Лідери перевороту не погодилися з офіційними результатами виборів, згідно з якими Бонго переміг, набравши приблизно дві третини голосів.

Опозиція у вівторок заявила, що її кандидат Альберт Ондо Осса був законним переможцем, а також повідомила про масові фальсифікації.

Армійські офіцери заявили, що вони вирішили "захистити мир, поклавши край чинному режиму", і додали, що вибори "не відповідали умовам прозорого, надійного та інклюзивного голосування, на яке так сподівався народ Габону".

Після цього оголошення сотні людей вийшли на вулиці, щоб привітати переворот.

Що відомо про Габон?

Він розташований на західному узбережжі Африки і відомий своїми багатими природними ресурсами, зокрема нафтою та какао, проте понад третина його населення живе в бідності.

Габон, країну приблизно такого ж розміру, як Сполучене Королівство, населяють лише 2,4 млн людей, а 90% країни вкрито лісами.

Під керівництвом Бонго вона стала першою африканською країною, яка отримала плату за скорочення викидів вуглекислого газу завдяки захисту своїх тропічних лісів. Центральна африканська лісова ініціатива (Cafi), яку підтримує ООН, виділила понад 17 мільйонів доларів США - перша частина угоди на 150 мільйонів доларів, укладеної в 2019 році.

До 1960 року Габон був французькою колонією, й відтоді у нього було лише три президенти.

За свого другого президента, Омара Бонго, він мав дуже тісні стосунки з Францією за системою, відомою як "Франкафрик", в рамках якої уряд Габону отримував політичну та військову підтримку в обмін на ділові послуги.

Але відносини охолонули після того, як його син Алі виграв суперечливі вибори в 2009 році, і французька влада почала тривале корупційне розслідування щодо активів сім'ї Бонго, хоча відтоді його припинили.

Хто такий Алі Бонго?

Алі Бонго - надзвичайно колоритний персонаж. Він видатний масон та футбольний фанат, а також випустив альбом фанк-музики в 1970-х роках - задовго до того, як став президентом.

Він народився під ім'ям Ален Бернар Бонго в сусідньому Конго-Браззавілі в лютому 1959 року.

У 1967 році, коли він був ще в початковій школі, коли його батько, Омар Бонго, взяв під контроль Габон.

У 1973 році обидва чоловіки прийняли іслам, і Ален став Алі.

Президент Алі Бонго перебував при владі 14 років

Його готували до того, щоб успадкувати владу, він обіймав посади міністра оборони та закордонних справ, і зрештою після смерті свого батька став президентом.

У 2018 році Алі Бонго переніс інсульт, через що відійшов від влади майже на рік, що призвело до закликів до нього піти з посади.

Але він проігнорував їх і балотувався на переобрання - і саме це рішення призвело до поточної кризи.