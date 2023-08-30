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Польща розкритикувала США за відсутність прогресу в будівництві елеваторів уздовж українсько-польського кордону
16:22 30.08.2023 |
Державний секретар Польщі з питань співробітництва з Україною Ядвіга Емілевич розкритикувала США за відсутність прогресу в питанні будівництва елеваторів уздовж кордону з Україною для вирішення проблеми поставок агропродукції, пише Financial Times.
Як повідомила Емілевич, під час зустрічі з офіційними особами у Вашингтоні в липні було мало подробиць щодо обіцянки з боку Джо Байдена під час виступу у Філадельфії в 2022 році.
"Байден дав цю обіцянку (про допомогу в будівництві елеваторів - ІФ-У) публічно (...), але коли ми почали про це питати, ніхто в адміністрації (США - ІФ-У) не був готовий відповісти на це запитання", - сказала вона.
Видання нагадало, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС минулого року відкрив свій ринок для українського зерна. Це призвело "до перенасичення місцевих ринків, зокрема в Польщі, яка незабаром змінила курс і заборонила імпорт із країни, яку роздирає війна".
Емілевич пояснила, що наявність великої кількості елеваторів уздовж кордону дала б змогу польським фермерам зберігати надлишки зерна, а не продавати його зі знижкою, як це сталося на початку 2023 року.
"Після дуже плідного періоду збору врожаю потужності польських елеваторів і системи зберігання явно недостатньо для того, щоб прийняти українське зерно, соняшник та інші товари", - пояснила вона.
Держчиновник наголосила, що Варшава має захистити польських фермерів, перш ніж допомагати українським, а Євросоюз має переглянути свою схему сільгоспсубсидій до того, як така потужна аграрна держава, як Україна, долучиться до блоку.
"Якщо ви дійсно думаєте про членство України в ЄС, нам, безумовно, потрібно переосмислити нашу внутрішню аграрну політику", - додала вона.
За словами Емілевич, Польща також хоче, щоб ЄС узгодив нову субсидію в розмірі близько 30 EUR/тонна на українське зерно, що йде транзитом через Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію та Болгарію на шляху до Африки й інших країн поза межами ЄС, з огляду на вищі витрати на транспортування зерна залізницею або автомобільним транспортом, ніж морем. "Потрібні додаткові кошти", - сказала вона.
Представник Білого дому, за інформацією Емілевич, не одразу зміг надати коментарі щодо цього питання.
"Запит Польщі, найімовірніше, зустріне жорсткий опір у Брюсселі, особливо з боку країн ЄС, які не межують з Україною і звинувачують Варшаву в подвійних стандартах", - написала Financial Times, відзначивши готовність Румунії, яка є сусідом з Україною, подвоїти пропускну спроможність свого головного чорноморського порту та Дунайських морських шляхів, незважаючи на російські атаки.
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