Іран домовився зі США про пом'якшення санкцій. Це може вплинути на РФ, - Bloomberg

Іран домовився зі Сполученими Штатами Америки про пом'якшення санкцій. Це дасть змогу країні збільшити постачання нафти в Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання пише, що це було зроблено для того, щоб утримати зростання цін на паливо в США. Також це може позначитися на поставках російської нафти в Азію, оскільки Іран стане більш активно конкурувати на цьому напрямку з РФ.

"Вашингтон зміг домовитися з іранською владою про обмін заарештованими громадянами та уповільнення збагачення урану", - пише Bloomberg.

Домовленість Ірану зі США вже вплинула на Росію

У підсумку щоденний експорт іранської нафти до Китаю зріс у середньому до 1,5 млн барелів на добу, що є максимумом з 2018 року. Видання зазначає, саме це стало однією з причин нещодавнього зниження цін на нафту.

А поставки російської нафти морем за останній місяць знизилися до 2,84 млн барелів, що на 1,5 млн барелів менше, ніж у середині травня. Загалом її поставки в Азію впали за цей термін на 30%.

Ситуація з російською нафтою

У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт нафти з території РФ. Країни "Великої сімки" та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Видання Spiegel повідомляло, що російська нафта продовжує надходити до країн ЄС, попри ембарго, як нафтопродукти з третіх країн, особливо Індії.

У липні повідомлялось, що доходи Росії від нафти та газу скоротилися більш ніж на чверть минулого місяця на тлі зниження цін на нафту та обмеження постачання газу до Європи.