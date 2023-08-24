Якої вигоди шукає Бразилія від війни Росії проти України

Нафта, газ, літій, продукти харчування, відновлювані джерела енергії: Бразилія має ті ресурси, які конче потребує решта світу після початку агресивної війни Росії проти України. Оскільки Росія намагається перешкодити експорту зерна з України, що особливо впливає на країни Африки, Бразилія виходить на перший план як країна, яка своїми ресурсами може закрити багато прогалин.

Бразилія може стати "чудовою альтернативою" для ринку, який дедалі більше шукає не тільки якість і хорошу ціну, але й екологічно чисті продукти, заявив кілька днів тому бразильський віцепрезидент Жералду Алкмін на полях засідання спілки промисловців CNI. Бразильська сільськогосподарська промисловість і напівдержавна нафтова компанія останнім часом реєструють мільярдні прибутки.

"Бразилія може допомогти"

Новий економічний план Бразилії наразився на ритику, особливо серед захисників довкілля, з огляду на наміри масштабних інвестицій у шкідливі для клімату викопні види палива, нафту та газ.

Але в цілому країна цим планом реагує на актуальні глобальні запити. "Перший фактор, який провокує війна в Україні, - зростання цін і уповільнення економічного зростання, і в цьому контексті Бразилія зможе вийти на позиції допомоги у задоволенні існуючого попиту. Я вважаю, що Бразилія може виробити свою позицію, враховуючи всі труднощі на цих ринках", - сказав у розмові з DW економіст Феліпе Насіменто з фонду Жетулью Варгаса (FGV).

Приваблива для інвестицій

Роберто Гулар з Інституту міжнародних відносин Університету Бразиліа у коментарі DW висловив схожу точку зору. "Війна в Україні, що триває, відкриває для Бразилії можливості залучати до себе інвестиції, особливо з енергоємних країн, які зважають на питання кліматичної кризи".

Згідно зі звітом Спільноти держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC), у перший рік війни, коли на посаді перебував правий президент-популіст Жаір Болсонару, на Бразилію припадала половина всіх прямих іноземних інвестицій у Південній Америці.

Ця тенденція триває: у липні під час свого візиту до Бразилії голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) оголосила про мільярдні інвестиції в країни регіону до 2027 року, значна частина яких має надійти Бразилії. Зокрема, фон дер Ляєн взяла зобов'язання інвестувати два мільярди євро для підтримки виробництва екологічного водню в Бразилії та сприяння енергоефективності у промисловості.

Бразилія переорієнтовується

Тоді як країна стає дедалі цікавішим ринком для іноземних інвестицій, що допомогло б Заходу вибудовувати свої ланцюги поставок з більшою незалежністю, у геополітиці Бразилія намагається дотримуватися нейтралітету. "Бразилія досі вважає, що проти Росії не слід запроваджувати жодних санкцій, оскільки вони мали незначний ефект, а у підсумку страждає населення", - сказав Гулар у розмові з DW. Хоча більшість європейських країн та США не поділяють такого підходу, Бразилія і надалі підтримує дипломатичні та економічно-комерційні зв'язки з Росією.

Однак економічна криза, що насувається на Китай, ймовірно, стане проблемою і для Бразилії. Пекін є найбільшим торговим партнером Бразилії з обсягом торгівлі у близько 135 мільярдів доларів США за даними за 2022 рік. Якщо Китай ослабне ще більше, це не тільки вплине на торговельний баланс, але й стимулюватиме підтримку в Південній Америці укладенню угоди про вільну торгівлю між країнами МЕРКОСУР і Європейським Союзом задля того, щоби відкрити додаткові можливості. Прорив у цьому питанні очікують вже до кінця поточного року. У такому разі можна буде остаточно говорити про фактичне перепозиціонування Бразилії на міжнародній арені.