Російський «Яндекс» намагається зберегти свій міжнародний бізнес, змінивши його назву

Нідерландська Yandex N.V., холдингова компанія "Яндекса", планує перезапустити свій міжнародний бізнес під новим брендом.

В описах кількох вакансій "Яндекса", розміщених на LinkedIn, зазначається, що запуск оновленої компанії заплановано на початок 2024 року, передає російський Інтерфакс.

Реструктуризація "Яндекса" передбачає поділ бізнесів на російський та міжнародний: російський бізнес планується передати в "управління менеджменту", тоді як Yandex N.V. Формально позбудеться прив'язки до власників бізнесу у Росії.

Планується, що нідерландській компанії відійдуть міжнародні частини "хмарного" бізнесу, підрозділу із створення безпілотників, освітній напрям та краудсорсингові платформи.

"У рамках поточного перехідного процесу, відомого як Project LEFT, ми створюємо нову компанію, яка має намір стати провідним гравцем на ринку технологій у Європі та на Близькому Сході", - йдеться в описі вакансії спеціаліста з документообігу.

Project LEFT - це робоча назва самого проєкту корпоративної реструктуризації, підтвердило джерело, знайоме з його умовами. Назву майбутньої компанії поки не анонсували, додав співрозмовник агентства.

Штаб-квартира Yandex N.V. знаходиться в Амстердамі. Крім того, великі офіси "Яндекса" є в Тель-Авіві та Белграді.

"Яндекс" у своєму річному звіті зазначав, що планує винести питання реструктуризації на розгляд акціонерів протягом 2023 року. При цьому у червні американська біржа Nasdaq дозволила "Яндексу" зберегти лістинг за умови успішного проведення реструктуризації бізнесу до кінця року. Збереження лістингу не передбачає відновлення торгів, які були припинені 28 лютого 2022 року.

Основним акціонером "Яндекса" є сімейний траст, заснований співзасновником компанії Аркадієм Воложем. Фонду належить 8,5% капіталу "Яндекса" та 45,1% голосів (у червні минулого року він припинив приймати рішення щодо голосування акціями компанії, тепер голос враховується, виходячи з рекомендацій ради директорів). Free float складає 87,9% капіталу (46,5% голосів).

Як повідомлялося, у cерпні засновник російського ІТ-гіганта "Яндекса" Аркадій Волож вперше прокоментував повномасштабне російське вторгнення в Україну у лютому 2022 року, розкритикувавши дії влади РФ. Раніше ЗМІ звернули увагу на те, що Волож викреслив Росію з біографії на своєму сайті. Зараз там вказано, що Волож - "ізраїльський технологічний підприємець, що народився у Казахстані".

Волож зазначив, що він мав "багато причин", через які він не висловлювався про дії Росії в Україні. Про які причини йдеться, Волож не уточнив. Однак може йтися про процес розділу бізнесу "Яндекса", частину якого нібито мав зберегти Волож.

Наприкінці 2022 року Волож попрощався зі співробітниками російської компанії. За даними джерел Bloomberg та Reuters, після виходу з російської компанії він планує займатися розвитком нібито незалежної від влади РФ міжнародної компанії, якій передадуть кілька технологій та бізнесів "Яндекса". У тому числі про це з Володимиром Путіним домовлявся колишній голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін, який на початку грудня минулого року перейшов на роботу в "Яндекс".

Аркадій Волож заснував компанію "Яндекс" разом із Іллею Сегаловічем у 2000 році. Сегалович помер у 2013 році. У 2022 році Волож потрапив під санкції Євросоюзу за просування російської пропаганди та цензуру контенту в інтернеті на вимогу Кремля.

Відразу після цього бізнесмен офіційно залишив усі посади в "Яндексі". У березні 2022 року Волож втратив статус доларового мільярдера.