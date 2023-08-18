Ріші Сунак готує великий саміт зі штучного інтелекту — Джо Байден у справі

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак запланував на кінець року саміт зі штучного інтелекту, де зберуться світові лідери та топменеджери ШІ-компаній, повідомляє Bloomberg.

Очікується, що на захід запросять Джо Байдена та інших лідерів G7, керівника OpenAI Сема Альтмана, генерального директора Microsoft Сатья Наделлу, Даріо Амодея з Anthropic і генерального директора DeepMind Деміса Хассабіса.

Місцем проведення може стати Блечлі-Парк - розташований між дослідницькими центрами Оксфорд і Кембридж заміський маєток, який був головним місцем перебування Урядової школи кодів та шифрів Великої Британії, яка під час Другої світової війни декодувала німецькі шифри «Енігми» (зокрема за участі відомого математика Алана Тюрінга).

Саме на саміті може вирішитися майбутнє технології, що швидко розвивається та має великий потенціал - як для прискорення медичної діагностики та скорочення транспортних викидів, так і для таких шкідливих цілей, як фальсифікація виборів і поширення дезінформації.

За оцінками Bloomberg Intelligence, ринок генеративного ШІ вартістю $40 млрд може зрости у 30 разів протягом наступних 10 років.

«Велика Британія демонструє, що може зіграти провідну роль серед Китаю, США та Європи. Йдеться не лише про те, щоб приборкати ШІ, а й про те, щоб зробити Британію центром талантів для штучного інтелекту та його впровадження», - вважає Брент Гоберман, співзасновник туристичного сайту lastminute.com і форуму засновників бізнесу, орієнтованого на технічні події.

Раніше Сунак заявляв, що для ШІ необхідно встановити «огорожі» - однак якої форми вони набудуть ще потрібно визначити. Велика Британія, як повідомляють джерела Bloomberg, планує розглянути можливості встановлення порогу обчислювальної потужності, після досягнення якого усі ШІ-технології будуть регулюватися, а також використання водяних знаків для ідентифікації матеріалу, створеного ШІ.

Скоріш за все будуть йти обговорення щодо того, як відстежити - хто купує найпотужніші чипи від компаній-розробників напівпровідників, таких як Nvidia. США вже працюють над посиленням експортного контролю над продажем таких мікросхем до Китаю.

Уряд Великої Британії планує офіційно сповістити про конференцію, включно з точною датою, місцем проведення та гостями, найближчими тижнями. Відомо, що йдуть дебати з приводу того, чи запрошувати Китай - група депутатів цього року попередила, що Пекін використовує шпигунів та інвестиції для того, шоб відстежувати телекомунікації, штучний інтелект та інженерну діяльність у Великій Британії.