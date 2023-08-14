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АНАЛІТИКА

Туркменістан відмовився постачати російський газ у Китай

 

Плани кремля створити «газовий союз» у Середній Азії, щоб качати більше газу в Китай, зустріли опір із боку Туркменістану - найбільшого постачальника трубопровідного газу до Китаю.

Як пишуть росЗМІ, Туркменістан не планує підключати росію до трубопроводу, яким газ постачається в КНР, заявило МЗС країни.

Твердження москви про розширення «газового союзу», до якого кремль запросив Казахстан і Узбекистан, викликають питання і безпосередньо торкаються інтересів Туркменістану, наголошується в релізі міністерства.

Туркменістан, Казахстан і Узбекистан уже разом забезпечують Китай газом - трубопроводом, який збудували державний «Туркменгаз» і китайська CNPC. Із 55 млрд кубометрів на рік на туркменський газ припадає 40 млрд кубометрів, а залишок постачають Узбекистан з Казахстаном.

«До існуючої схеми розподілу обсягів газу, що постачається в Китай, плани з розширення складу учасників проєкту газопроводу «Туркменістан - Китай» не входять», - наголошує МЗС.

У відомстві додають, що будь-які зміни у схемах і обсягах постачань має бути узгоджено з Ашхабадом, але таких перемовин не проводилося.

План росії полягав у тому, щоб постачати більше газу в Казахстан і Узбекистан, а зайві обсяги, що виникають у цих країнах, спрямувати в КНР.

2022 року трьома діючими трубопроводами Китай імпортував із Туркменістану 35 млрд кубометрів газу, заплативши за нього $10,3 млрд. російські постачання запущеним 2019 року газопроводом «сила сибіру» склали 16 млрд кубометрів, а їхня вартість виявилася в 2,5 раза нижчою - близько $4 млрд.
За матеріалами: EnKorr
 

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