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АНАЛІТИКА

Російські мільярдери масово переписують біографії, намагаючись прибрати згадки про Росію

 

Російські мільярдери масово переписують свої біографії, викреслюючи із них згадки про зв'язки з Росією, яка стала "токсичною" у цивілізованих країнах після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зміни до офіційних біографій вносять на особистих сайтах та на сторінках у "Вікіпедії" найбагатших росіян, які намагаються "відмити репутацію" і не потрапити під санкції Заходу, хоча деякі з них досі мають бізнес у Росії, помітило видання "Настоящее время".

На початку цього тижня стало відомо, що майже всі згадки про зв'язок з Росією та СРСР прибрав зі свого сайту засновник російського ІТ-гіганта "Яндекс" Аркадій Волож. Він виїхав з Росії після початку повномасштабної війни і тепер називає себе ізраїльським підприємцем, який народився в Казахстані.

Інвестбанкір Рубен Варданян, який довгий час очолював російську інвесткомпанію "Тройка-диалог", тепер представляється як фінансист "вірменського походження". У вересні минулого року Варданян, статки якого до початку великої війни оцінювалися в $1 млрд, відмовився від російського громадянства, і переїхав до Нагірного Карабаху.

Співвласник та голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп" Міхаіл Фрідман, який потрапив під санкції Заходу, називає себе "народженим в Україні російсько-ізраїльським бізнесменом". Водночас його російський бізнес тісно співпрацює з Міноборони РФ.

Голова російського холдингу "Ренова" Віктор Вексельберг, фігурант списків санкцій США з 2018 року, у своїй біографії наголошує, що народився в Україні і є громадянином Кіпру.

Очільник "Transparency International - Россия" Ілля Шуманов пояснює, що російські мільярдери намагаються відмити свою репутацію в рамках процедури KYC (Know your customer), яку проводять банки, держструктури та парнтери-інвестори російських бізнесменів.

"Важлива складова частина KYC-процедури передбачає аналіз медіапублікацій... Тому у "Вікіпедіях" боротьба йде не на життя, а на смерть", - каже Шуманов.

Наприклад, статтю про мільярдера Юрія Мільнера у "Вікіпедії" з 24 лютого 2022 року відредагували 44 рази, і майже 30 правок чекають на підтвердження. Спочатку Мільнер у ній називався російським мільярдером, потім "ізраїльським інвестором", потім "ізраїльським підприємцем російського походження". Але в результаті редагування не було підтверджено, і Мільнер залишився "російським мільярдером".

Статтю про мільярдера, колишнього голову ради директорів "Альфа-Банку" Пєтра Авена з 24 лютого 2022 року редагували 141 раз. Нині він фігурує у "Вікіпедії" як російський та латвійський мільярдер.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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