«Тіньовий» флот рф зберігає доступ до страхування G7

Т. зв. тіньовий флот танкерів, який обробляє значну частину російського експорту нафти, зберіг доступ до західних страхових послуг згідно з механізмом обмеження цін G7, повідомляє Energy Intelligence.

Деякі судна тіньового флоту були відрізані від західного страхування - зокрема ті, якими керувала Gatik Ship Management до того, як індійську компанію було розділено на кілька різних організацій.

А звіти про деякі інші тіньові фірми, що використовують страхування від західних клубів захисту й відшкодування (P&I), здаються неточними.

Наприклад, клуб, на який посилається дубайська компанія Radiating World Shipping Services (RWSS), заперечує будь-яку подібну причетність до RWSS.

З іншого боку, Energy Intelligence підтвердила, що Fractal Shipping, що базується в Женеві, має покриття від Міжнародної групи клубів P&I для своїх 24 танкерів.

Fractal - одна з найвідоміших компаній, які з'явилися для надання альтернативних послуг доставки після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому минулого року.

«Тіньовий» флот з'явився у значних масштабах після того, як країни G7 запровадили обмеження на надання послуг страхування для доставки російської нафти й пов'язаних послуг, якщо експортні вантажі не оцінюються нижче від певної ціни, яку з 5 грудня було встановлено на рівні $60 за барель нафти.

Ціновий ліміт і аналогічні обмеження для російського експорту нафтопродуктів почали діяти з 5 лютого.

Механізми обмеження цін допомогли зберегти потоки російської нафти на світові ринки після заборони. Однак нещодавнє підвищення ціни на Urals - основну експортну сиру нафту росії - до рівня понад $60за барель підняло питання про правозастосування і потенційний вплив на пропозицію.

Ліміт ціни було розроблено як для обмеження доходів для москви, так і для забезпечення надходження російської нафти на світовий ринок, щоб запобігти стрибкам цін, які завдадуть шкоди країнам-імпортерам нафти.