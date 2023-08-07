Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індійська станція Chandrayaan-3 успішно виведена на навколомісячну орбіту

 

Індійська станція для дослідження Місяця Chandrayaan-3 (Чандраян-3) успішно виведена на еліптичну навколомісячну орбіту, повідомила в суботу Індійська організація з космічних досліджень (ISRO).

"Chandrayaan-3 успішно виведена на навколомісячну орбіту", - повідомила організація в соцмережах.

Тепер апарату належить провести низку орбітальних маневрів перед відокремленням посадкового модуля c місяцеходом від модуля з руховою установкою для подальшого примісячення, запланованого на 23 серпня.

Запуск ракети LVM3 з автоматичною міжпланетною станцією Chandrayaan-3 було здійснено 14 липня о 14:35 за місцевим часом зі стартового майданчика Космічного центру імені Сатіша Дхавана, розташованого на острові Шріхарікота.

Станція Chandrayaan-3 складається з трьох компонентів - посадкового модуля, модуля з руховою установкою і місяцеходу. Їхнє основне завдання полягає в демонстрації та випробуванні технологій, необхідних для проведення міжпланетних місій.

Після того, як апарат досягне навколомісячної орбіти, його посадковий модуль має здійснити м'яку посадку на поверхню Місяця, потім ровер, оснащений різним дослідницьким обладнанням, з'їде з платформи і почне проведення хімічного аналізу поверхні природного супутника Землі. Місія місяцеходу масою 20 кг розрахована на 14 земних діб.

Попередню спробу відправити на Місяць посадковий модуль і місяцехід було зроблено 2019 року в рамках місії Chandrayaan-2. Тоді орбітальний апарат зумів вийти на навколомісячну орбіту, проте через проблеми зі зв'язком фахівці не змогли скорегувати примісячення посадкового модуля, що відокремився від міжпланетної станції і розбився об поверхню Місяця.

Орбітальний апарат місії Chandrayaan-2 залишився на орбіті і продовжує збирати наукові дані про природний супутник Землі. У рамках Chandrayaan-3 такої місії не передбачено.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1633
  0,1609
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8781  0,03 0,07 37,5187  0,05 0,13
EUR 40,6442  0,05 0,12 41,5323  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес