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АНАЛІТИКА

Російська нафта пробила цінову стелю. У США кажуть, що це нормально

 

Ціна російської нафти з середини липня перевищила граничний поріг $60 за барель, встановлений Великою сімкою в рамках санкції проти Росії. У Міністерстві фінансів США кажуть, що це нормально - санкції все одно працюють.

В.о. помічника міністра фінансів США з економічної політики Ерік ван Ностранд пояснив, що ціна на російську нафту збільшується слідом за світовими котируваннями, але встановлений поріг дає покупцям, які не входять до цінової коаліції, додаткові важелі для переговорів про знижки.

"Росія може продавати нафту дорожче граничної ціни, якщо не використовує послуги компаній з країн коаліції, тому нічого дивного, що середня ціна на рівні або навіть вище порогу. Але навіть ці операції вимагають певних витрат. Наприклад, інвестиції, які російський уряд робить у тіньовий флот або власні страхові компанії, щоб продавати вище ліміту, забирають гроші з військової скарбниці", - цитує американського чиновника пресслужба міністерства.

Він нагадав, що метою санкцій було таке обмеження доходів Росії, яке б не мало негативного впливу на світовий ринок нафти. На його думку, запропонований інструмент продовжує справлятися із цим завданням.

"Зниження російських доходів триває, хоча обсяги експорту російської сирої нафти залишаються вищими за середні рівні 2021 року. А відтоді, як обмеження ціни набрало чинності, ми спостерігаємо набагато більшу стабільність на енергетичних ринках, ніж побоювалися скептики", - сказав ван Ностранд.

"Зрозуміло, що Росія намагатиметься уникнути обмеження цін. Найважливіше те, що ми продовжуємо колективними зусиллями досягати нашої кінцевої мети - зупинити російську військову машину", - додав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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