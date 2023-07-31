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Стрес-тест ЄС виявив слабкі місця у трьох банках
12:11 31.07.2023 |
Три банки з Європейського Союзу не змогли виконати обов'язкові вимоги до капіталу під час стрес-тесту, в результаті якого теоретично 496 млрд євро було стерто з їхніх буферів.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що стрес-тест охопив 70 банків, що на 20 більше, ніж у 2021 році, причому 57 були з єврозони, перевірка яких контролювалася Європейським центральним банком, що становить близько 75% банківських активів ЄС.
У результаті перевірки з 14 німецьких банків 8 мали нижчий середній показник ЄС за CET1 і коефіцієнт левериджу. Ті банки, які показали кращі результати, були в основному дочірніми компаніями гігантів США, таких як Goldman і JPMorgan, або фінансових підрозділів компаній, таких як Volkswagen Bank.
Натомість французький La Banque Postale, чий капітал був майже повністю знищений за несприятливим сценарієм, заявив, що тест не відображав змін у нових правилах бухгалтерського обліку, які б пом'якшили вплив ринкових потрясінь.
Європейське банківське управління (EBA) не назвало три банки, які повністю провалилися.
Загалом проведення стрес-тесту мало на меті дослідити вплив трирічного сценарію до 2025 року втрат від кредитного, ринкового та операційного ризику на обов'язковий буфер основного капіталу банку. Це включало падіння економічного зростання на 6% і значне падіння цін на нерухомість.
Банківські стрес-тести стали активно проводити у Європі та США після світової фінансової кризи 2008 року, коли платникам податків довелося виручати деяких кредиторів із недостатнім капіталом. Тепер вони є частиною звичайного нагляду, щоб гарантувати, що банки можуть підтримувати економіку навіть у часи стресу на ринках.
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