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Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2024 рік у рекордні $886 млрд
12:39 28.07.2023 |
У четвер Сенат США ухвалив проєкт оборонного бюджету на наступний рік, однак, як очікується, його остаточне схвалення зіткнеться з проблемами у Палаті представників.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Сенат, контрольований демократами, прийняв свою версію Закону про асигнування на національну оборону (NDAA) 86 голосами проти 11, за сильної підтримки як демократів, так і республіканців.
NDAA на 2024 фінансовий рік, який санкціонує рекордні витрати у розмірі 886 мільярдів доларів, є одним з небагатьох великих законопроєктів, які Конгрес ухвалює щороку. Він регулює все: від підвищення зарплат військовим - цього року воно становитиме 5,2% - до закупівель кораблів і літаків, а також політики, наприклад, підтримки України.
NDAA ухвалювався щороку з 1961 року, зазвичай за потужної двопартійної підтримки. Але цього року Палата представників, контрольована республіканцями, ухвалила свою версію законопроєкту з незначною перевагою 219 проти 210 голосів після того, як ультраправі республіканці додали поправки, що стосуються гострих соціальних питань, таких як скасування політики Пентагону щодо відшкодування витрат військовослужбовцям, які подорожують, щоб зробити аборт.
Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що ультраправі положення законопроєкту Палати представників не стануть законом. Демократи контролюють лише незначну більшість у Сенаті (51-49 місць), але сенатори від обох партій заявили, що не хочуть, щоб соціальні питання стояли на шляху до прийняття оборонного законопроєкту як закону.
Сенат ухвалив десятки власних поправок, в тому числі й ті, що стосуються конкуренції з Китаєм.
"Те, що відбувається в Сенаті, різко контрастує з партійними перегонами на дно, які ми спостерігали в Палаті представників, де республіканці проштовхують партійне законодавство, яке має нульові шанси на прийняття", - сказав Шумер.
Цьогорічний NDAA знаходиться за кілька кроків до того, щоб стати законом.
Тепер, коли і Палата представників, і Сенат ухвалили законопроєкти, члени Конгресу будуть шукати компроміс, який, у свою чергу, повинен пройти обидві палати, перш ніж його можна буде відправити до Білого дому для підписання або ветування президентом Джо Байденом.
15 липня Палата представників проголосувала за проєкт оборонного бюджету США на 2024-й рік, в якому закладено $300 мільйонів на сприяння безпеці України.
$300 мільйонів на підтримку Україні - рівноцінно сумі яку запитувала адміністрація Байдена, але водночас на 500$ мільйонів менше, ніж було погоджено минулого року. Тоді в рамках оборонного бюджету США, Україні виділили $800 мільйонів (Конгрес збільшив суму в $300 млн, яку запропонувала адміністрація).
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