Фінансові новини
- |
- 26.07.23
- |
- 00:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Євросоюз має намір знизити енергоспоживання у 2030 р. на 11,7% більше за попередній прогноз
23:40 25.07.2023 |
Рада Європейського союзу затвердила нові правила енергоефективності, націлені на зниження споживання енергії.
Держави-члени в сукупності забезпечать скорочення кінцевого енергоспоживання щонайменше на 11,7% у 2030 році порівняно з прогнозами, зробленими у 2020 році, йдеться в документі, опублікованому радою у вівторок.
"Це означає верхню межу кінцевого енергоспоживання в ЄС у 763 млн тонн нафтового еквівалента і 993 млн тонн нафтового еквівалента для первинного споживання, - наголошується в повідомленні. - Ліміт кінцевого споживання буде обов'язковим для держав-членів колективно, тоді як мета споживання первинної енергії буде орієнтовною".
Кінцеве споживання енергії становить собою енергію, споживану кінцевими користувачами, тоді як споживання первинної енергії також включає те, що використовується для виробництва і постачання енергії.
Проєкти оновлених комплексних національних планів з енергетики та клімату (NECP) члени ЄС мали представити в червні 2023 року, а остаточні плани очікують у 2024 році.
Формула розрахунку національного внеску в досягнення мети буде орієнтовною з можливістю відхилення від неї на 2,5%. Європейська комісія підрахує, чи відповідають усі внески цільовому показнику в 11,7%, і, якщо ні, внесе поправки до національних показників.
"Формула ґрунтується, зокрема, на енергоємності, ВВП на душу населення, розвитку відновлювальних джерел енергії та потенціалу енергозбереження", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що "щорічна мета економії енергії для кінцевого споживання буде поступово збільшуватися з 2024 до 2030 року".
Директиву з енергоефективності буде опубліковано в "Офіційному журналі" ЄС, вона набуде чинності через 20 днів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ООН спростувала твердження Москви про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS - ЗМІ
|Нардеп Арістов вирішив скласти мандат
|Велика Британія передала Україні мобільні установки Wolfram для ракет Brimstone
|Київ збільшив у п'ять разів допомогу підрозділам ЗСУ - місто виділяє ₴5 мільярдів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Точечные светильники: причины их популярности
У РУБРИЦІ
|П'ять портів у країнах Балтії готові долучитися до експорту українського зерна
|Вихід Росії із «зернової угоди»: У МВФ спрогнозували, як зміняться ціни
|У Єврокомісії пропонують субсидувати експорт зерна з України суходолом
|П'ять країн просять ЄС продовжити тимчасову заборону на імпорт українського зерна
|Євросоюз має намір знизити енергоспоживання у 2030 р. на 11,7% більше за попередній прогноз
|Євросоюз ухвалив «закон про чипи» для зменшення залежності від імпорту
Бізнес
|Google підняла вартість YouTube Premium у США до $13,99 - річна передплата на сервіс подорожчала до $139,99
|Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер
|AMD вважає, що штучний інтелект стане «мегатрендом» у світі обчислень
|Tesla Model Y став першим в історії електромобілем, який очолив список найбільш продаваних машин у Європі за підсумками півріччя
|Amazon відкладає запуск Project Kuiper, головного конкурента супутникового інтернету SpaceX Starlink
|Hyundai представив 641-сильний Ioniq 5 N
|Telegram запустив Stories – лише для преміумкористувачів та з обмеженням до 100 історій на день