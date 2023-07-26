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АНАЛІТИКА

Євросоюз має намір знизити енергоспоживання у 2030 р. на 11,7% більше за попередній прогноз

 

Рада Європейського союзу затвердила нові правила енергоефективності, націлені на зниження споживання енергії.

Держави-члени в сукупності забезпечать скорочення кінцевого енергоспоживання щонайменше на 11,7% у 2030 році порівняно з прогнозами, зробленими у 2020 році, йдеться в документі, опублікованому радою у вівторок.

"Це означає верхню межу кінцевого енергоспоживання в ЄС у 763 млн тонн нафтового еквівалента і 993 млн тонн нафтового еквівалента для первинного споживання, - наголошується в повідомленні. - Ліміт кінцевого споживання буде обов'язковим для держав-членів колективно, тоді як мета споживання первинної енергії буде орієнтовною".

Кінцеве споживання енергії становить собою енергію, споживану кінцевими користувачами, тоді як споживання первинної енергії також включає те, що використовується для виробництва і постачання енергії.

Проєкти оновлених комплексних національних планів з енергетики та клімату (NECP) члени ЄС мали представити в червні 2023 року, а остаточні плани очікують у 2024 році.

Формула розрахунку національного внеску в досягнення мети буде орієнтовною з можливістю відхилення від неї на 2,5%. Європейська комісія підрахує, чи відповідають усі внески цільовому показнику в 11,7%, і, якщо ні, внесе поправки до національних показників.

"Формула ґрунтується, зокрема, на енергоємності, ВВП на душу населення, розвитку відновлювальних джерел енергії та потенціалу енергозбереження", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що "щорічна мета економії енергії для кінцевого споживання буде поступово збільшуватися з 2024 до 2030 року".

Директиву з енергоефективності буде опубліковано в "Офіційному журналі" ЄС, вона набуде чинності через 20 днів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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