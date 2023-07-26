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Японія збирається зняти заборону на експорт зброї, – ЗМІ
17:48 25.07.2023 |
Японія розглядає можливість зняття заборони на експорт зброї, виробленої спільно з іншими країнами, прокладаючи шлях до поставок винищувачів, які розробляються спільно з Великою Британією та Італією, іншим країнам.
Про це пише Kyodo News із посиланням на джерела.
Як повідомляється, робоча група планує відновити дискусії щодо послаблення суворих правил країни щодо експорту військового обладнання в другій половині серпня, а не восени, як було заплановано спочатку.
Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив, що його уряд незабаром представить свою точку зору щодо передачі оборонного обладнання та технологій, і попросив членів групи відновити переговори з цього питання.
Згідно з джерелами, угода передбачатиме створення координаційного органу між Токіо, Лондоном і Римом, якому буде доручено керувати прогресом проєкту, а також очікується обговорення експорту розроблених реактивних літаків.
Цей крок стався після того, як був представлений звіт про перегляд трьох принципів передачі оборонного обладнання згідно з Конституцією, яка відмовляється від війни.
У звіті говориться, що сторони погодяться на експорт Японією оборонного обладнання зі смертоносною зброєю, включно з небойовими машинами та кораблями, до країн, з якими Токіо співпрацює з питань безпеки, за умови, що цільовим призначенням є порятунок, транспортування, спостереження або мінування.
Тим часом у звіті також йдеться про те, що члени робочої групи залишаються розділеними щодо того, чи може Японія експортувати в треті країни винищувачі, розроблені спільно з іншими країнами.
Зазнаається, що уряд прагне зміцнити вітчизняну оборонну промисловість і розширити підтримку України в її боротьбі з вторгненням Росії.
Досі Японія дотримується своєї позиції, згідно з якою три принципи забороняють експорт летальної зброї, за винятком виробів, розроблених або вироблених спільно з іншими країнами, які можна передавати між собою.
Уряд схиляється до скасування заборони на експорт зброї, оскільки Велика Британія та Італія напевно відправлятимуть винищувачі нового покоління третім країнам незалежно від політики Японії.
На тлі жорстких регулювань Японія постачає Україні таку оборонну продукцію, як бронежилети та шоломи, а західні країни постачають ракети, танки та винищувачі.
Раніше головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що уряд і правлячий блок працюватимуть разом над створенням бажаного середовища безпеки для Японії та встановленням правил підтримки країн, які перебувають у стані військового вторгнення, назвавши експорт оборонного обладнання "важливим політичним інструментом".
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