Китай таємно продав Росії безпілотників на понад $100 млн – Politico

Китай попри власні заклики до миру за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.

Про це йдеться в публікації Politico на основі аналізу митних даних, повідомляє "Європейська правда".

Як свідчать дані російської, китайської та української митниць, цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів, що втридцятеро більше, ніж Україна.

А китайський експорт до РФ кераміки - компонента, що використовують в бронежилетах - збільшився на 69% до понад 225 мільйонів доларів, тоді як в Україну - впав на 61%, до всього лише п‘яти мільйонів.

Імпорт китайських товарів подвійного призначення до Росії часто здійснюється через компанії-одноденки, створені для приховування торговельної діяльності. Приміром, одна з них - "Сильва" зі штаб-квартирою в Бурятії, створена у вересні 2022 року - замовила в шанхайської компанії Shanghai H Win по 100 тисяч бронежилетів і касок.

У випадку безпілотників китайський виробник - компанія DJI - стверджує, що розірвала зв'язки з Росією та "активно перешкоджає використанню своїх товарів у бойових діях".

Тим не менш, Politico вдалось знайти контракт китайської компанії Iflight за жовтень 2022 року на постачання дронів DJI через іншу компанію в Гонконгу до Росії.

Як зазначає видання, торгівля бронежилетами, дронами й тепловізорами між Китаєм і Росією підкреслює вразливість санкцій Заходу, оскільки це обладнання входить до розмитої категорії товарів подвійного призначення.

Нагадаємо, минулого тижня радник президента Франції Емманюель Бонн заявив, що Парижу відомі факти, які можуть вказувати на певну допомогу Китаю Росії у її війні проти України.