ЄС скасує обмеження на імпорт з Японії, встановлені після аварії на АЕС у Фукусімі

Європейський Союз скасує всі обмеження на імпорт харчових продуктів з Японії, які були запроваджені 2011 року після аварії на АЕС у Фукусімі.

Про це повідомляє Kyodo, передає Укрінформ.

Відповідне рішення ухвалено на саміті Японія - ЄС, який відбувся у Брюсселі за участі президента Європейської Ради Шарля Мішеля, очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди.

Зазначається, що такий крок відповідає намірам сторін зміцнити надійність ланцюжків постачань ключових промислових і сировинних ресурсів та дозволить ще тісніше співпрацювати у сферах безпеки на морі та в кіберпростору, зважаючи на зростання викликів з боку Китаю та Росії.

Євросоюз і Японія домовилися істотно посилити комунікацію з питань безпеки й налагодити з цією метою стратегічний діалог на рівні міністрів закордонних справ.

У спільній заяві сторони вказали на різні занепокоєння, пов'язані з діями Китаю, але підкреслили важливість відвертого спілкування з Пекіном та прямого вираження стурбованості.

«Важливо співпрацювати з Китаєм, враховуючи його роль у міжнародному співтоваристві та розмір його економіки, зокрема, щодо глобальних викликів, а також у сферах спільного інтересу», - йдеться у заяві.

Лідери Євросоюзу і Японії також пообіцяли тісно співпрацювати в питаннях енергетичної безпеки, зміни клімату, космічного простору.

Зв'язки Японії з Європою значно поглибилися після пандемії COVID-19 і вторгнення Росії в Україну. Проте Токіо знадобився час, щоб переконати блок 27 країн скасувати посилений контроль для деяких видів морепродуктів і сільськогосподарської продукції з Фукусіми та дев'яти інших префектур, який установлює додаткової перевірки на радіонукліди та сертифікацію безпеки.

На пресконференції Урсула фон дер Ляєн заявила, що зняття обмежень базується на науково обґрунтованих рекомендаціях фахівців і відповідних відомств.

Рішення ЄС було прийнято після того, як минулого тижня МАГАТЕ дійшло висновку, що план Японії зі скидання знезараженої води зі зруйнованої АЕС у Фукусімі відповідає стандартам безпеки та не становить ризику для здоров'я людей чи довкілля.

За словами японських урядовців, заборону на імпорт може бути скасовано вже на початку серпня, якщо всі процедури ЄС пройдуть гладко.

Після цього контроль над японським імпортом залишиться в 11 країнах і регіонах, включаючи Китай, Південну Корею та Гонконг. Як сподіваються в Токіо, Ісландія і Норвегія, які переважно використовують стандарти ЄС для імпорту, можуть незабаром також скасувати обмеження.

Експорт харчових продуктів з Японії до ЄС за 2022 році збільшився на 8,2% - до $490 мільйонів (68 мільярдів єн). А за десятиліття він зріс більш ніж утричі завдяки популярності японської кухні в Європі.

Саміт Японія - ЄС у столиці Бельгії відбувся через день після саміту НАТО у Вільнюсі. Попередній такий форум відбувся у травні 2022 року в Токіо.

Як повідомляв Укрінформ, Гонконг, другий після материкового Китаю найбільший покупець японських морепродуктів, має намір заборонити їх імпорт із більшості префектур Японії, якщо Токіо почне скидати в океан знезаражену воду з АЕС «Фукусіма-1».