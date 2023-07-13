Балканський фронт: чому у Боснії і Герцеговині всерйоз говорять про нову війну

Володимир Цибульник / Європейська правда

28 років тому, 11 липня 1995 року, в районі містечка Сребрениця війська Республіки Сербської почали вбивати мусульман, в основному чоловічої статі.

Це була найбільша різанина в Європі після Другої світової війни, коли було знищено близько дев'яти тисяч мусульман (цифра все ще не остаточна).

Світ визнав це геноцидом. Але Росія, Сербія та Республіка Сербська до цього часу заперечують сам факт масових вбивств...

Ці події стали одним із моментів громадянської війни, яку розпочали у 1992 році боснійські серби, намагаючись вийти зі складу Боснії і Герцеговини (БіГ).

А зараз, три десятки років потому, політики Республіки Сербської хочуть повторити спробу та готуються до виходу з єдиної БіГ.

Додік йде на розрив

Відвідавши Москву та отримавши орден з рук Владіміра Путіна, глава сербського ентитету БіГ Мілорад Додік взявся за давно анонсовані кроки щодо виходу Республіки Сербської зі складу БіГ (детальніше про це - у статті Криза за методичками Кремля).

Втім, запобіжником від таких дій є високий представник - міжнародний урядовець з унікальним статусом, який має повноваження зупиняти дію законодавчих актів БіГ та відстороняти від посади навіть керівників країни.

Нинішня ситуація вимагала активних дій з боку високого представника Крістіана Шмідта - лише готовність Захід діяти жорстко могла зупинити Додіка та його союзників.

Такі кроки нарешті почалися. Крістіан Шмідт своїми рішеннями оголосив недійсним закон про незастосування в РС рішень Верховного суду БіГ та вніс зміни до Кримінального кодексу БіГ, згідно з якими спроба підірвати конституційний лад розцінюється як карний злочин.

А на додачу він пригрозив самому Додіку відстороненням від посади.

Готовність Захід діяти настільки жорстко викликала справжню ейфорію в БіГ - нарешті сепаратистам дадуть гідну відповідь.

Тим більше, що такі дії в Європі розкритикували лише дві країни: Росія та Угорщина. Лише там висловили підтримку діям Додіка, підкресливши, що критика рішення народу є антидемократичною.

Але надії виявилися марними. Мілорад Додік продовжує втілювати кроки з від'єднання Республіки Сербської від БіГ.

Зокрема, він віддав розпорядження поліції РС встановити контроль на адміністративних кордонах з другою частиною держави - Федерацією БіГ (!), поки що - без паспортного контролю.

Потім заявив, що незабаром заборонить діяльність Прокуратури та Державної агенції розслідувань та захисту БіГ на території ентитету.

А на вересень анонсовано проведення референдуму щодо статусу РС.

І нарешті, Додік звернувся до прокуратури в Баня-Луці, щоб розпочати проти Шмідта кримінальне впровадження, оскільки він "виконує обов'язки високого представника, не маючи на те повноважень Ради Безпеки ООН". Для цього Республіка Сербська офіційно звернулася до ООН з проханням надати документ про призначення Крістіана Шмідта на посаду високого представника. Очевидно, сподіваючись, що відповіді не буде, і це посилить аргументацію щодо незаконності перебування Шмідта на цій посаді.

Цю казочку вигадали російські дипломати для обґрунтування нібито "незаконності" його призначення на посаду у 2021 році. І з того часу Росія, КНР та РС не визнають Шмідта високим представником.

Після цього був зроблений наступний крок - 8 липня "Службовий вісник" РС надрукував обидва спірних "закони" і, таким чином вони набули чинності.

А це означає, що РС де-факто вже не визнає Офіс високого представника (незалежно від того, хто його очолює) та разом з Росією намагається його ліквідувати.

Для такої диверсії влада змінила головного редактора видання, який відмовлявся друкувати згадані "закони", й призначила нову, більш поступливу людину.

Готовність до війни

В нинішній ситуації не може не дивувати ставлення до спроб Додіка розірвати БіГ з боку не тільки міжнародної спільноти, але й політиків у БіГ. Виглядає так, що ще не всі зрозуміли просту істину: не можна закликами про повагу до законів зупинити людину, яка свідомо та системно їх порушує.

Боснійські серби вже не один рік озброюють свою поліцію сучасним озброєнням, у тому числі автоматичною зброєю, бронемашинами, гелікоптерами. На сьогодні поліція в ентитеті має найбільшу кількість автоматичної зброї у Європі.

Російські інструктори готують спецпризначенців до ведення бойових дій у населених пунктах. Паравійськові угрупування сербських націоналістів та четників перебувають під контролем Додіка та фінансуються російськими спецслужбами.

Втім, і бошняки тихенько озброюють свою поліцію - причому за допомогою не тільки західних країн, але й монархій Перської затоки та Туреччини.

Бошняцькі лідери ще минулого року поставили крапку над "і" - вихід РС з єдиної БіГ неможливий без війни.

Ймовірність війни посилюється реальною загрозою розпаду армії БіГ, яка складається з підрозділів бошняків, сербів, хорватів.

За неофіційними даними, менше за все зацікавлені у службі в армії боснійські хорвати, які не можуть заповнити ентитетську квоту.

А ось боснійські серби з радістю набираються військового досвіду. Питання лише, для чого?

Більш того, в армії БіГ, як і в усіх її державних органах, командні посади заповнюються по черзі, за принципом ротації. Наразі прийшов час віддати посаду начальника генерального штабу сербу, проти чого активно виступають бошняки та за чим з тривогою спостерігають хорвати.

Усі розуміють, що сьогодні сербський офіцер на ключовій позиції в армії - це додаткова небезпека для БіГ.

Жорстка відповідь?

Зупинити війну може лише жорстка реакція Заходу. І тут є надія на те, що перші кроки Крістіана Шмідта ще матимуть продовження.

Адже всі згодні в тому, що керівництво РС продовжує готуватися до виходу зі складу БіГ, що є порушенням Конституції БіГ та Дейтонських мирних угод.

Існує реальна загроза початку нового збройного конфлікту, і тому всі мають діяти на досягнення стабілізації та збереження територіальної цілісності БіГ.

Спеціальний представник США на Західних Балканах Габріель Ескобар заявив, що у разі необхідності будуть використані всі наявні можливості для стабілізації ситуації. А низка депутатів Європарламенту вважає за необхідне нарешті ввести санкції проти Додіка (крок, який досі блокувала Угорщина).

Крістіан Шмідт вже заявив, що президент РС намагається перетворити країну на "нове Придністров'я", однак високий представник отримав карт-бланш, щоб не допустити цього.

А за погрозами почалися й дії. 11 липня, виступаючи на церемонії вшанування пам'яті жертв геноциду в Сребрениці, Шмідт заявив, що "від сьогодні та зранку" починає "вживати судових заходів та притягати до відповідальності" тих, хто заперечує факт геноциду.

Основою стане Закон про заборону заперечення геноциду, який передбачає ув'язнення терміном від 6 місяців до 5 років.

Тут треба уточнити: у Республіці Сербській складно знайти політика, який не підпадає під таке покарання, але на першому місці серед них - президент Мілорад Додік.

Незабаром співробітники Державної агенції розслідувань та захисту БіГ увійшли у редакцію "Службового вісника" РС, який надрукував антиконституційні "закони", та почали слідчі дії.

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Схоже, що нинішній конфлікт вже наближається до кульмінації.

У цьому контексті не можна не звернути уваги на слова президента Сербії Вучича, який на пресконференції 6 липня заявив, не розкриваючи деталей, що після 12 і 13 липня ситуація в Республіці Сербській та БіГ буде "набагато серйознішою і складнішою". Питання лише в тому, якою буде ця кульмінація: у вигляді арешту сепаратистів чи початку воєнного протистояння.

Також не варто забувати, що другий сценарій - вкрай бажаний для РФ, бо новий конфлікт в Європі зможе відвернути увагу від російської агресії проти України. Крім того, це може створити умови для російського втручання, адже Росія - одна з підписантів Дейтонських мирних угод.