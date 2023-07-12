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Китай і Індія зацікавилися виробництвом літієвих акумуляторів
13:22 11.07.2023 |
Китай і Індія виявляють інтерес до виробництва літієвих акумуляторів у Болівії, повідомив в інтерв'ю президент Yacimientos de litio bolivianos (YLB) Карлос Рамос.
Він нагадав, що Болівія раніше підписала угоду щодо виробництва літію з китайським консорціумом, куди увійшов акумуляторний гігант CATL.
«У них є технологія і ми хочемо отримати доступ до цього ноу-хау, щоб разом розвивати виробництво акумуляторів у Болівії», - сказав Рамос.
Однак це не єдина можливість: є великий інтерес з боку компаній Індії, які також виробляють акумулятори і хочуть стати частиною виробничого процесу в Болівії.
Президент Болівії Луїс Арсе раніше повідомив в інтерв'ю, що країна має намір з 2025 року вийти на міжнародний ринок із літій-іонними батареями.
Будівництво промислового комплексу потужністю 25 тис. т карбонату літію на рік передбачає можливість збільшення потужності за результатами геологорозвідувальних робіт. «росатом» має намір до 2027 року вийти на планові показники виробництва літію, зайнявши до 4% світового ринку, заявив гендиректор російської атомної держкорпорації олексій лихачов.
Раніше повідомлялося, що спорудження спільного підприємства розпочнеться у перші місяці 2024 року.
Болівія має найбільші підтверджені запаси літію у світі. Раніше міжнародний уранодобувний холдинг «росатома» Uranium One Group і державна літієва компанія Болівії Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) підписали рамкову угоду про спорудження промислового комплексу з видобутку й виробництва карбонату літію в департаменті Потосі. Інвестиції в проєкт становитимуть понад $600 млн.
Літій називають «новою нафтою» через ключове значення цього металу для глобального енергопереходу. Літій - основна сировина для акумуляторів, попит на які зростає в геометричній прогресії через електрифікацію транспорту по всьому світу. Крім того, літій використовується у чорній і кольоровій металургії, атомній енергетиці, виробництві кераміки, скла й інших сферах.
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