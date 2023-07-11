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АНАЛІТИКА

Bloomberg: пов'язаний із РФ «тіньовий» флот нафтових танкерів скоротився вдесятеро

 

Флот танкерів, який створювався для тіньового транспортування російської нафти світом, скоротився вдесятеро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що компанія Gatik Ship Management з Мумбаї наразі управляє флотом з чотирьох нафтових танкерів. Ще у квітні їх було 42, більшість з яких було зібрано менш ніж за рік.

Що цьому передувало

Раніше компанія Gatik піддалася ретельній перевірці, оскільки її швидкозростаючий флот, більша частина якого перевозила російську нафту, викликав багато запитань.

Потім частина флоту Gatik втратила доступ до стандартної галузевої страховки після того, як порушила цінову межу "Великої сімки", що стосується транспортування російської нафти.

Незабаром після цього деякі судна компанії також втратили свою класифікацію в Регістрі Ллойда. Це ключова служба, яка затверджує основні технічні стандарти для суден.

Ситуація з російською нафтою

У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт нафти з території РФ. Країни "Великої сімки" та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Видання Spiegel повідомляло, що російська нафта продовжує надходити до країн ЄС, попри ембарго, як нафтопродукти з третіх країн, особливо Індії. У квітні повідомлялось, що для обходу санкцій РФ використовує танкери, які планували здати на металобрухт.

Нещодавно Bloomberg повідомило, що російську нафту припинили перевантажувати між танкерами поблизу Сеути (іспанський анклав у Північній Африці). На це вплинули обмеження з боку ЄС.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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