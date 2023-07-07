Пекін заявляє, що обмеження експорту галію і германію не є спробою тиску на якусь країну

Посилення Китаєм контролю за експортом товарів, що містять галій і германій, не є забороною на їхній експорт чи спробою тиску на якусь країну, й уряд без обмежень надаватиме дозволи за умови відповідності торгових операцій встановленим нормам.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства торгівлі КНР Шу Цзюетін, коментар якого наводить Xinhua, передає Укрінформ.

«Експортний контроль має на меті переконатися, що ця продукція використовується в законних цілях. Він спрямований на захист національної безпеки та краще виконання Китаєм міжнародних зобов'язань», - сказав Шу.

Він зауважив, що промислові товари й матеріали, які містять галій і германій, можуть використовуватись як у цивільних цілях, так і в військових, тож експортний контроль за такими групами продукції є звичайною міжнародною практикою, і різні країни світу також запроваджують такий контроль.

Речник підкреслив, що цей крок Китаю «не спрямований проти жодної конкретної країни», а китайська сторона завчасно поінформувала про свої плани Сполучені Штати і Європейський Союз.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Міністерство торгівлі та Головне митне управління КНР оприлюднили повідомлення про введення з 1 серпня експортних обмежень на промислову продукцію та матеріали, що містять галій і германій - рідкісні метали, критично важливі для виробництва високопродуктивних мікросхем, станцій 5G зв'язку і сонячних батарей.

За оцінками виробників мікрочіпів, цей крок китайської сторони матиме негайний негативний ефект на всю галузь, оскільки Китай є найбільшим у світі виробником необробленого галію з часткою 95%, та основним світовим постачальником германію, який Євросоюз зарахував до переліку критично важливих сировинних матеріалів і близько 17% якого ЄС імпортує з КНР.

Цей крок, вочевидь, став відповіддю на посилення тиску Сполученими Штатами та їхніми союзниками на високотехнологічні галузі Китаю.