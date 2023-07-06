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АНАЛІТИКА

У Євросоюзі хочуть скоротити харчові відходи на 30% до 2030 року

 

Єврокомісія оголосила про затвердження пакету заходів щодо сталого використання основних природних ресурсів, включно з продовольчими системами та сільським господарством, зокрема скороченням харчових та текстильних відходів.

"Викидати їжу в таких масштабах, у той час як понад 30 млн європейців не можуть дозволити собі нормально харчуватися щодня, а голод знову посилюється в усьому світі, просто неприйнятно", - заявив, представляючи пакет, виконавчий заступник голови ЄК Франс Тіммерманс на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, ЄК має намір приписати державам-членам ЄС скоротити кількість харчових відходів на 10% у сфері переробки та виробництва та на 30% - у роздрібній торгівлі, ресторанах, сфері громадського харчування та домашніх господарствах до 2030 року порівняно з 2020 роком, заявлено у законодавчому реченні, представленому в середу в Брюсселі.

За даними європейського статистичного управління Eurostat, ЄС зробив у 2020 році близько 131 кг харчових відходів на кожного жителя Союзу, що оцінюється в 132 млрд євро втрат. Викидається приблизно десята частина продовольчих продуктів у домашніх господарствах, ресторанах та торгових точках.

Крім ефективного використання природних ресурсів - економії продуктів, води, добрив та енергії - йдеться також про подальше скорочення викидів парникових газів у продовольчому та текстильному виробництвах. Очікується, що це принесе "довгострокові економічні, соціальні, медичні та екологічні вигоди всім".

Серед підготовлених Єврокомісією заходів, які мають бути обговорені в Раді ЄС та Європарламенті, - закон про моніторинг ґрунтів, націлений на їхнє оздоровлення до 2050 року. Передбачається також стійке управління ґрунтами та вирішення ситуацій "неприйнятного ризику для здоров'я та довкілля через забруднення ґрунтів".

Крім того, висунуті ЄК пропозиції покликані "стимулювати інновації та стійкість, дозволяючи безпечно використовувати технічний прогрес у нових геномних методах, вирощувати стійкі до зміни клімату культури, скорочувати використання хімічних пестицидів, а також забезпечувати високоякісне та різноманітне насіння та репродуктивний матеріал для рослин та лісів".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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