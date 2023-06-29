Криза за методичками Кремля: чи зможе ЄС зупинити сепаратистів в Боснії і Герцеговині

Візит до РФ та зустріч із Владіміром Путіним мотивувала президента Республіки Сербської Мілорада Додіка активізувати зусилля по виходу зі складу БіГ. Москва, 23 травня 2023 року

Боснії і Герцеговині готують політичну кризу, яку країна може й не пережити.

Республіка Сербська (далі - РС, ентитет (окремий регіон) у складі БіГ) починає приймати закони, реалізація яких призведе до фактичного виходу зі складу єдиної країни.

Важливим кроком в цьому напрямку (а може - вже виходом за точку неповернення) стало нещодавнє рішення парламенту РС про призупинення дії рішень Конституційного суду Боснії і Герцеговини.

"Ми дуже серйозно розглядаємо можливість ухвалити рішення про проголошення незалежності і відокремлення Республіки Сербської", - заявляє президент РС Мілорад Додік.

Сміливості президенту РС додає підтримка з боку РФ.

Наразі Захід має достатньо повноважень, щоб зупинити цей спалах сепаратизму. Проте такі кроки автоматично призведуть до міжнародного скандалу - адже їх гарантовано будуть вважати нелегітимними Китай та РФ.

Додік починає реалізовувати погрози

Нова криза почалася відразу після завершення попередньої.

Високий представник Крістіан Шмідт (згідно з Дейтонськими домовленостями, це найвпливовіший посадовець країни, здатний відправляти у відставку урядовців найвищого рангу та зупиняти дії законів) зміг примусити політиків Федерації БіГ (одного з ентитетів БіГ) нарешті сформувати уряд, якого не було з моменту проведення виборів у жовтні минулого року.

Але наступна криза виявилася ще більш небезпечною.

Президент РС Мілорад Додік старанно та послідовно відпрацьовує доручення РФ з дестабілізації Боснії і Герцеговини. Відповідно, все більш різкою стає сепаратистська риторика, все більше стає звинувачень на адресу міжнародної спільноти та особливо - на адресу Високого представника, міжнародного посадовця з унікальним статусом.

Додік стверджує, що державна власність на території РС - є власністю саме РС, а не БіГ, що суперечить Дейтонським мирним угодам.

На додачу він знову блокує роботу державних органів БіГ, зокрема, Конституційного суду та відкликає з них службовців-сербів.

Лідер РС закликав Скупщину ентитету схвалити рішення щодо припинення контактів з посольствами США та Великої Британії й одночасно дозволив відкрити в Баня Луці представництво російського посольства.

А ще - він вважає Крістіана Шмідта нелегітимним Високим представником, підігруючи РФ та Китаю, які також вимагають ліквідації Офісу Високого представника (ОВП).

У травні Додік відвідав Москву, де Путін подякував йому за "нейтральну позицію РС щодо подій в Україні", пообіцяв розширити економічне співробітництво до небачених розмірів, та ще й нагородив орденом Александра Невського за "зміцнення партнерства" Росії та РС.

Про що йшлося на зустрічі Путіна та Додіка, достеменно невідомо.

Проте відразу після зустрічі у Кремлі президент РС вирішив перейти від погроз до справ.

Для початку Додік взяв участь у проурядовому мітингу у Белграді, який зібрав президент Сербії Александар Вучич, де завершив свій виступ бойовим кличем "хай живе Росія".

До речі, ця провокація дуже не сподобалася сербському президенту, який намагається демонструвати відсутність впливу на нього з боку Кремля, рівновіддаленість від Заходу та Сходу.

Додік останнім часом намагається все частіше використовувати Белград, а разом і Вучича, для демонстрації своєї проросійської позиції та намагається довести, що саме він є найбільшим приятелем та довіреною особою Путіна в регіоні.

А для цього Додік та його партія здійснили перші кроки на шляху до виходу з Дейтонських угод, підриваючи цілісність БіГ.

Закони про розпад держави

Минулого тижня Скупщина схвалила закон, згідно з яким зупиняється публікування в офіційному "Службовому віснику РС" рішення Верховного представника Крістіана Шмідта.

Закон з великою радістю був представлений спікером Скупщини ентитету Ненадом Стевановичем, відданим російсько-сербському світу радикальним великосербом. Невипадково Офіс Високого представника та Конституційний суд БіГ вважає його "головним генератором кризи в країні".

Згаданий "закон" є прямим порушенням Дейтонських угод та Конституції БіГ, які зобов'язують всі державні органи та державних службовців співпрацювати з ОВП, а невиконання такого зобов'язання є карним вчинком.

Фактично цей "закон" став першим реальним кроком до необоротних процесів розвалу цілісності БіГ.

"Закон" схвалено, але є одне запитання - добре, ви не будете друкувати в офіційному виданні рішення Високого представника. А визнавати та виконувати будете? Якщо ні - будете покарані. Якщо так, то починають діяти сербські хитрощі: нібито боремося проти ОВП, але рішення виконуємо.

Далі більше. 27 червня законодавці Республіки Сербської оголосили, що рішення та акти Конституційного суду БіГ не будуть виконуватися на їхній території, доки парламент єдиної держави не ухвалить загальнонаціональний закон про суд. І це ще один крок, що торпедує Дейтонську угоду, на якій тримається єдність БіГ.

Що далі? Ситуація дійсно не проста.

Вона виникла не тільки тому, що Додік такий сміливий, оскільки відчуває підтримку Москви.

На жаль, міжнародна спільнота також зробила свій внесок в те, що сталося.

Останні років 10-12 Додік бачив, що його заяви та деякі дії проковтнуть, щоб він не казав і не робив. Так, він під санкціями США, але не ЄС, адже на європейському рівні ці санкції можуть бути заветовані ще якимось другом Путіна. Наприклад, угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Міжнародна спільнота свято вірила, що політики БіГ знайдуть в собі сили зупинити Додіка та зайнятися розбудовою країни, почнуть наближатися до більш високих стандартів життя, зближатимуться з ЄС та НАТО.

Але ж цього не відбувається й країна поступово перетворюється у failed state.

А європейські безпекові сили EUFOR збільшують свій контингент на випадок непередбаченого розвитку ситуації...

Подібна ситуація у країні вже була на початку двохтисячних. Тоді, як і сьогодні, чиновники та партійні функціонери з РС привели ентитет до глибокої кризи та блокували рішення ОВП, сепаратистські заклики розповзалися по БіГ, лунало слово "війна".

Тодішній Високий представник Педді Ешдаун (2002-2006 роки) також чекав, що в РС переможе здоровий глузд та закликав до виконання Конституції БіГ та Дейтонських угод, і лише погрожував застосуванням Боннських повноважень. Саме ці повноваження дають Високому представнику величезні можливості для наведення ладу, право звільнення будь-якого посадовця і перетворюють на вищого держслужбовця країни.

Втім, з часом умовляння не допомагали і терпець Ешдауна урвався.

В червні-липні 2004 року він зняв з посад 86 чиновників РС на чолі зі спікером Скупщини. Були й інші випадки, коли Високі представники знімали з різних посад держслужбовців країни, у тому числі й з посад членів Президії БіГ.

Проте це був останній приклад, коли Високий представник так потужно скористався своїми повноваженнями...

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Чи не час Високому представнику знову скористатися своїми повноваженнями, відсторонивши від посад Додіка та його прихильників, які в прямому сенсу загрожують існуванню держави?

Ідея застосувати Боннські повноваження Високим представником та відправити у відставку Додіка стає все більш популярною в БіГ. Зокрема, член Президії БіГ від босняцього народу Деніс Бечірович неодноразово наголошує на цьому з представниками міжнародної спільноти.

Проте між подіями двадцятирічної давнини та сьогоденням є принципова різниця.

Нині використання цих повноважень гарантовано викличе міжнародний скандал, адже РФ та Китай не голосували за кандидатуру Шмідта, а відповідно - не визнають його повноважень.

Саме тому Захід до останнього використовує механізм не покарання, а переконання.

Проте, схоже, що цей механізм не працює. І всі спроби "не розкачувати" ситуацію призводять до протилежного результату.

Автор: Володимир Цибульник, кандидат історичних наук, тимчасовий повірений у справах України в Боснії і Герцеговині (2018 рік)