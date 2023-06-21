Росія засекретила третину бюджету: Таємні видатки зросли у 10 разів за рік

За підсумками січня-травня 2023 року засекречені видатки федерального бюджету Росії зросли майже в 10 разів у порівнянні з показниками минулого року.

Про це свідчать підрахунки російського Інституту економічної політики ім. Гайдара на основі даних системи "Електронний бюджет", пише видання The Moscow Times.

Так, за перші п'ять місяців поточного року "інші видатки" російського бюджету, в тому числі за закритими статтями, склали 3,89 трильйона рублів. Для порівняння, за аналогічний період минулого року за цим напрямком російський уряд витратив лише 414 млрд рублів, а в січні-травні 2021 року - 405 млрд рублів.

У підсумку таємні витрати становлять майже третину всіх видатків, які станом на кінець травня складали 13,23 трлн рублів, що на 25% або на 2,66 трильйона рублів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Історично близько 80% "закритих" видатків Росія спрямовує на фінансування армії та держоборонзамовлення (стаття "національна оборона"), нагадує науковий співробітник Німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге.

Таким чином, засекречені військові витрати до кінця травня могли становити 3,1 трильойна рублів. А з урахуванням відкритих військових видатків (884 млрд рублів) загальні витрати на армію та виробництво зброї до кінця травня сягнули 4 трлн рублів. Це на 38% більше, ніж федеральний бюджет витратив на соціальне забезпечення населення (2,99 трлн рублів).

Як повідомлялося, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за підсумками січня-травня склали 2,85 трильйона рублів - це на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом, доходи бюджету РФ в січні-травні склали 9,8 трлн рублів - це на 19% менше, ніж за той же період 2022 року. Водночас видатки федерального бюджету РФ за перші п'ять місяців 2023 року зросли на 27% - до 13,23 трильйона рублів. У підсумку дефіцит бюджету Росії за підсумками січня-травня становив 3,41 трлн рублів. Це перевищує план на весь 2023 рік, який становить 2,93 трлн рублів, або 2% ВВП.

За офіційними даними, середня ціна на нафту основної російської експортної марки Urals у травні 2023 року знизилася до $53,34 за барель після зростання у квітні до максимального рівня з початку року. Бюджет РФ розрахований, виходячи з середньої ціни російської нафти $70 за барель.

Через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти з Фонду національного добробуту. У червні Мінфін Росії у рамках бюджетного правила продасть іноземну валюту (юані) на суму 74,6 млрд рублів - це в 1,8 раза більше, ніж у травні.