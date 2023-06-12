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АНАЛІТИКА

Китай нарощує видобуток нафти, щоб знизити залежність від імпорту, - Bloomberg

 

Китай нарощує видобуток нафти та активно інвестує у глибоководне буріння, щоб знизити свою залежність від імпорту енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Прагнення до глибоководного буріння пов'язані з тим, що зростання споживання нафти збільшує залежність країни від імпортних енергоносіїв. Найбільший у світі імпортер нафти отримує понад 70% своїх поставок з-за кордону порівняно з менш ніж 10% на рубежі тисячоліть.

China National Offshore Oil Corp, одна із трьох найбільших державних нафтових компаній у Китаї, активно витрачає кошти на розробку технологій для глибоководного буріння.

Китайська нафтова компанія перетворила Бохайську затоку між Китаєм та Корейським півостровом на найбільше нафтове родовище країни, також державні компанії розширюють Люхуа та інші родовища у східній частині Південно-Китайського моря. Минулого року на морські свердловини припадало 60% видобутку нафти у Китаї.

Американські аналітики відзначають, що великі нафтові компанії, такі як Chevron і Shell, як і раніше, є передовими гравцями в цьому секторі, володіючи технологічними можливостями для буріння в суворіших і глибших морських умовах, але китайські компанії стрімко скорочують цей розрив.

Китай збільшує імпорт енергоносіїв

Китай намагається збільшити та максимально диверсифікувати шляхи імпорту енергоносіїв. Так, зараз активно обговорюється питання будівництва газопроводу із Росії через північні території Казахстану до Китаю.

Також, прагнучи збільшити продаж природного газу до Китаю, Росія веде переговори з Пекіном про будівництво другого газопроводу "Сила Сибіру-2" з річною потужністю 50 млрд кубометрів, що приблизно відповідає 55 млрд кубометрів пропускної спроможності пошкодженого підводного газопроводу "Північний потік-1" у Німеччину..
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

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