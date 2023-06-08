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Єврозона взимку зазнала найлегшої рецесії з можливих сценаріїв
13:26 08.06.2023 |
Єврозона зазнала найлегшої можливої рецесії минулої зими після стрімкого зростання цін на енергоносії, спричиненого нападом Росії на Україну.
Про це повідомляє Bloomberg.
У період з січня по березень економіка 20 країн скоротилася на 0,1%, додавши до такого ж падіння в четвертому кварталі 2022 року. Це призвело до першого шестимісячного скорочення після пандемії Covid-19.
За оцінками аналітиків, опитаних Bloomberg, на початку року обсяги виробництва залишилися на місці.
Зрештою, у єврозоні була зимова рецесія - ВВП за перший квартал переглянуто у бік зменшення з початкової оцінки зростання на 0,1%.
Політики та чиновники Європейського центрального банку неодноразово заявляли, що спаду можна було б запобігти, навіть якщо інфляція злетіла до найвищого рівня з моменту введення євро.
Однак мільярди євро допомоги домогосподарствам, виділені урядами, у всьому блоці означали, що побоювання значно серйознішої економічної шкоди після вторгнення Росії не виправдалися.
У зв'язку з тим, що зростання, ймовірно, відновилося в цьому кварталі, уряди мають намір продовжувати скорочувати бюджетну підтримку. ЄЦБ також навряд чи змінить тактику, оскільки він наближається до кінця своєї історичної кампанії підвищення процентних ставок і вважає перемогу над інфляцією необхідною умовою для стійкого економічного зростання.
За даними Євростату, слабкість єврозони в першому кварталі зумовлена падінням державних витрат і витрат домогосподарств. Запаси зробили негативний внесок, тоді як торгівля підтримала виробництво.
Минулого місяця Європейська комісія покращила свій прогноз для регіону і тепер прогнозує, що валовий внутрішній продукт цього року зросте на 1,1% і на 1,6% у 2024 році.
Також є позитивні сигнали щодо інфляції. Незважаючи на те, що зростання цін залишається в три рази вищим, порівняно з цільовим показником у 2%, основні показники минулого місяця знизилися більше, ніж очікувалося, і очікування споживачів також пом'якшуються.
Однак це не завадить ЄЦБ підвищити ставку за депозитами на чверть пункту до 3,5% наступного тижня.
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