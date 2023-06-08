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АНАЛІТИКА

Єврозона взимку зазнала найлегшої рецесії з можливих сценаріїв

 

Єврозона зазнала найлегшої можливої рецесії минулої зими після стрімкого зростання цін на енергоносії, спричиненого нападом Росії на Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

У період з січня по березень економіка 20 країн скоротилася на 0,1%, додавши до такого ж падіння в четвертому кварталі 2022 року. Це призвело до першого шестимісячного скорочення після пандемії Covid-19.

За оцінками аналітиків, опитаних Bloomberg, на початку року обсяги виробництва залишилися на місці.

Зрештою, у єврозоні була зимова рецесія - ВВП за перший квартал переглянуто у бік зменшення з початкової оцінки зростання на 0,1%.

Політики та чиновники Європейського центрального банку неодноразово заявляли, що спаду можна було б запобігти, навіть якщо інфляція злетіла до найвищого рівня з моменту введення євро.

Однак мільярди євро допомоги домогосподарствам, виділені урядами, у всьому блоці означали, що побоювання значно серйознішої економічної шкоди після вторгнення Росії не виправдалися.

У зв'язку з тим, що зростання, ймовірно, відновилося в цьому кварталі, уряди мають намір продовжувати скорочувати бюджетну підтримку. ЄЦБ також навряд чи змінить тактику, оскільки він наближається до кінця своєї історичної кампанії підвищення процентних ставок і вважає перемогу над інфляцією необхідною умовою для стійкого економічного зростання.

За даними Євростату, слабкість єврозони в першому кварталі зумовлена падінням державних витрат і витрат домогосподарств. Запаси зробили негативний внесок, тоді як торгівля підтримала виробництво.

Минулого місяця Європейська комісія покращила свій прогноз для регіону і тепер прогнозує, що валовий внутрішній продукт цього року зросте на 1,1% і на 1,6% у 2024 році.

Також є позитивні сигнали щодо інфляції. Незважаючи на те, що зростання цін залишається в три рази вищим, порівняно з цільовим показником у 2%, основні показники минулого місяця знизилися більше, ніж очікувалося, і очікування споживачів також пом'якшуються.

Однак це не завадить ЄЦБ підвищити ставку за депозитами на чверть пункту до 3,5% наступного тижня.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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