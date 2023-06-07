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АНАЛІТИКА

Російський бюджет втратив 50% доходів від експорту нафти та газу

 

Нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за підсумками січня-травня склали 2,85 трильйона рублів - це на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними Мінфіну Росії, це пов'язано з високою базою порівняння у 2022 році, зниженням цін на нафту російської марки Urals та падінням експорту газу, пише російська редакція Forbes.

За травень Росія отримала 570,7 мільярда рублів нафтогазових доходів - це менше, ніж за березень і квітень.

Ненафтогазові доходи російського бюджету за січень-травень склали 6,97 трильйона рублів, що на 9% перевищує результат за той же період 2022 року.

Загалом, доходи бюджету РФ в січні-травні склали 9,8 трлн рублів - це на 19% менше, ніж за той же період 2022 року. При цьому доходи у травні перевищили показник травня 2022 року на 1,2%.

На зростання доходів російського бюджету у травні могла вплинути виплата дивідендів "Сбєрбанку" на рекордні в його історії 565 млрд руб., з них 282,5 млрд рублів мало надійти до держбюджету Росії. У попередньому 2022 році банк не виплачував дивіденди.

Водночас видатки федерального бюджету РФ за перші п'ять місяців 2023 року зросли на 27% - до 13,23 трильйона рублів.

У підсумку дефіцит бюджету Росії за підсумками січня-травня становив 3,41 трлн рублів, це на 12,8 млрд рублів менше, ніж було за підсумками січня-квітня. Різниця між видатками та доходами бюджету зменшилася, але все ще перевищує план на весь 2023 рік, який становить 2,93 трлн рублів, або 2% ВВП.

Як повідомлялося, за офіційними даними, середня ціна на нафту основної російської експортної марки Urals у травні 2023 року знизилася до $53,34 за барель після зростання у квітні до максимального рівня з початку року. Бюджет РФ розрахований, виходячи з середньої ціни російської нафти $70 за барель.

Через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти з Фонду національного добробуту.

У червні Мінфін Росії у рамках бюджетного правила продасть іноземну валюту (юані) на суму 74,6 млрд рублів - це в 1,8 раза більше, ніж у травні.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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