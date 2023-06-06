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АНАЛІТИКА

Україна отримала офіційний статус спостерігача в Севільському процесі

 

Україна отримала запрошення приєднатися до Севільського процесу та офіційний статус спостерігача, відповідно до статті 13 європейської Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди, повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України в понеділок.

Як повідомляє відомство, посилаючись на публікацію міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця у фейсбуці, він наголосив на символічності того, що Україна долучається до Севільського процесу у Всесвітній день охорони довкілля.

Повідомляється, що до вступу України до Євросоюзу, країні надають офіційний статус спостерігача, а вже після повноцінного приєднання до ЄС у країни буде "право голосу". "Для того щоб українські реалії, в яких працює наша промисловість, були враховані при розробці НДТМ (ІФ-У - найкращі доступні технології і методи управління)", - ідеться в повідомленні.

"Ми вітаємо Україну як спостерігача відповідно до Директиви про промислові викиди. Останні 20 років ми працювали з науковцями, громадськими організаціями та посадовцями з використанням наукових методів. Маємо працювати разом. Севільський процес - це ніби човен, у якому всі гребуть разом у правильному напрямку", - наголосив директор Директорату "В" Об'єднаного дослідницького центру (JRS) Мікель Ландабасо Альварес.

За словами Руслана Стрільця, це важливий крок, який "дасть змогу Україні вибудувати якісну національну політику у сфері запобігання та контролю промислового забруднення - в умовах війни та з чітким баченням "зеленого" повоєнного розвитку. Адже відновлення промисловості здійснюватиметься за найкращими доступними технологіями та методами управління".

Стрілець подякував лідеру Севільського процесу за таке рішення та підтримку у впровадженні Україною євроінтеграційних реформ.

"Для нас це політичний крок, який уже зараз відкриє технічні можливості для українських спеціалістів: обмінюватися досвідом і передовою практикою імплементації 75 директиви ЄС, вивчати процедури складання НДТМ та впровадження інтегрованого дозволу", - наголосив міністр.

Він зазначив, що очікується якнайшвидше ухвалення Верховною Радою України законопроєкту 6004-д, а також, що вже сьогодні здійснюється системний підхід до питань подальшої відбудови промисловості та країни в цілому. "Упевнений, що розпочатий всебічний діалог дасть нам змогу якісно запустити надважливу реформу заради екологічно орієнтованого майбутнього країни", - сказав Стрілець.

"Севільський процес започатковано Європейською Комісією для оновлення екологічних норм та зменшення промислових викидів у повітря, воду та ґрунт. Представники влади та бізнесу європейських країн у рамках Севільського процесу постійно працюють над переглядом найкращих доступних технологій та методів управління, які впроваджує європейська промисловість у свої виробничі процеси. Впровадити такі сучасні нормативи прагне й Україна під час повоєнного оновлення власної промисловості", - поінформували у відомстві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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