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Річард Грант
Дефолт США скасовується, стелю держборгу домовились підвищити. Як до такого взагалі дійшло
07:21 29.05.2023 |
Білий дім і опозиція в останній момент відсунули загрозу фінансової катастрофи, яка неминуче призвела б до економічної кризи не тільки в Америці, а й у всьому світі. Президент Джо Байден та республіканці у нижній палаті Конгресу домовилися, що дозволять уряду збільшувати держборг, який вже перевищив астрономічні 31,4 трлн доларів.
Рішення мають ще затвердити обидві палати Конгресу, на що піде не менше трьох днів, а деталі компромісу вимагатимуть подальших багатомісячних переговорів навіть після того, як стелю підвищать, попереджають американські чиновники та конгресмени.
Встановленої Конгресом стелі держборгу країна досягла ще в січні, і з того часу американський мінфін позбавлений права збільшувати запозичення для фінансування поточних витрат.
Глава міністерства Джанет Єллен попереджала, що такими темпами гроші закінчаться вже в червні, і тоді Сполучені Штати зіткнуться з першим у своїй історії дефолтом - що, за словами Єллен, стане "катастрофою".
"Економіка нашої країни раптово опиниться у центрі небаченого економічного та фінансового шторму", - говорила Єллен.
Байден вперше особисто обговорив проблему з лідером республіканської більшості у Палаті представників Конгресу США Кевіном Маккарті 9 травня, після чого ще раз зустрівся з ним за тиждень.
Обидві зустрічі виявились безрезультатними, і переговори продовжилися на рівні представників.
Проблема настільки серйозна, що Байден відмовився від азійського турне і поспішив додому із саміту "Великої сімки" в японській Хіросімі.
Одна лише загроза дефолту зашкодила репутації США як найнадійнішого та найпопулярнішого у світі боржника. Ціни облігацій знижувалися, витрати американців на обслуговування боргу зростали.
І ось після кількох днів безперервних переговорів Білий дім у ніч на неділю випустив заяву про те, що домовленостей досягнули.
"Угода компромісна, а значить, не всі отримають, що хотіли. Але в цьому і є відповідальне керівництво країною", - заявив Байден.
"Це хороші новини для всіх американців, тому що угода запобігає катастрофічному дефолту, який призвів би до економічного спаду, втрати пенсійних накопичень та мільйонів робочих місць", - йдеться у заяві.
Маккарті своєю чергою сказав, що текст законопроєкту опублікують у неділю, а Палата представників проголосує за нього, швидше за все, у середу.
Чому США вперлися в стелю держборгу
Стелю держборгу США підіймали неодноразово, проте іноді ця процедура стає предметом політичного торгу. У 2011 році бій президента-демократа Барака Обами з республіканцями настільки затягнувся, що США втратили найвищий кредитний рейтинг у світі.
Цього разу республіканці, які контролюють нижню палату Конгресу, також вимагали скоротити витрати бюджету та відмовлялися підіймати стелю без поступок з боку демократів, під контролем яких і верхня палата парламенту - Сенат, і Білий дім.
Республіканці вимагали скоротити соціальні витрати та збільшити витрати на оборону.
Байден у відповідь вимагав підняти або скасувати стелю без жодних умов, і тільки потім готовий був обговорювати з республіканцями їхні вимоги - без прив'язки одного до іншого.
Проти будь-якого компромісу виступали крайні праві республіканці та крайні ліві демократи, що ускладнювало переговори, а тепер може зірвати затвердження домовленості між Байденом та Маккарті в обох палатах Конгресу.
Поки закон не схвалили і Байден його не підписав, загроза дефолту, нехай віддалена, але зберігається.
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