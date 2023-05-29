Дефолт США скасовується, стелю держборгу домовились підвищити. Як до такого взагалі дійшло

Білий дім і опозиція в останній момент відсунули загрозу фінансової катастрофи, яка неминуче призвела б до економічної кризи не тільки в Америці, а й у всьому світі. Президент Джо Байден та республіканці у нижній палаті Конгресу домовилися, що дозволять уряду збільшувати держборг, який вже перевищив астрономічні 31,4 трлн доларів.

Рішення мають ще затвердити обидві палати Конгресу, на що піде не менше трьох днів, а деталі компромісу вимагатимуть подальших багатомісячних переговорів навіть після того, як стелю підвищать, попереджають американські чиновники та конгресмени.

Встановленої Конгресом стелі держборгу країна досягла ще в січні, і з того часу американський мінфін позбавлений права збільшувати запозичення для фінансування поточних витрат.

Глава міністерства Джанет Єллен попереджала, що такими темпами гроші закінчаться вже в червні, і тоді Сполучені Штати зіткнуться з першим у своїй історії дефолтом - що, за словами Єллен, стане "катастрофою".

"Економіка нашої країни раптово опиниться у центрі небаченого економічного та фінансового шторму", - говорила Єллен.

Байден вперше особисто обговорив проблему з лідером республіканської більшості у Палаті представників Конгресу США Кевіном Маккарті 9 травня, після чого ще раз зустрівся з ним за тиждень.

Обидві зустрічі виявились безрезультатними, і переговори продовжилися на рівні представників.

Проблема настільки серйозна, що Байден відмовився від азійського турне і поспішив додому із саміту "Великої сімки" в японській Хіросімі.

Одна лише загроза дефолту зашкодила репутації США як найнадійнішого та найпопулярнішого у світі боржника. Ціни облігацій знижувалися, витрати американців на обслуговування боргу зростали.

І ось після кількох днів безперервних переговорів Білий дім у ніч на неділю випустив заяву про те, що домовленостей досягнули.

"Угода компромісна, а значить, не всі отримають, що хотіли. Але в цьому і є відповідальне керівництво країною", - заявив Байден.

"Це хороші новини для всіх американців, тому що угода запобігає катастрофічному дефолту, який призвів би до економічного спаду, втрати пенсійних накопичень та мільйонів робочих місць", - йдеться у заяві.

Маккарті своєю чергою сказав, що текст законопроєкту опублікують у неділю, а Палата представників проголосує за нього, швидше за все, у середу.

Чому США вперлися в стелю держборгу

Стелю держборгу США підіймали неодноразово, проте іноді ця процедура стає предметом політичного торгу. У 2011 році бій президента-демократа Барака Обами з республіканцями настільки затягнувся, що США втратили найвищий кредитний рейтинг у світі.

Цього разу республіканці, які контролюють нижню палату Конгресу, також вимагали скоротити витрати бюджету та відмовлялися підіймати стелю без поступок з боку демократів, під контролем яких і верхня палата парламенту - Сенат, і Білий дім.

Республіканці вимагали скоротити соціальні витрати та збільшити витрати на оборону.

Байден у відповідь вимагав підняти або скасувати стелю без жодних умов, і тільки потім готовий був обговорювати з республіканцями їхні вимоги - без прив'язки одного до іншого.

Проти будь-якого компромісу виступали крайні праві республіканці та крайні ліві демократи, що ускладнювало переговори, а тепер може зірвати затвердження домовленості між Байденом та Маккарті в обох палатах Конгресу.

Поки закон не схвалили і Байден його не підписав, загроза дефолту, нехай віддалена, але зберігається.