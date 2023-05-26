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АНАЛІТИКА

Понад 14 мільйонів росіян не можуть платити за кредитами, за рік їх кількість зросла на чверть

 

У першому кварталі цього року на обліку у російській Федеральній службі судових приставів (ФССП) перебувало 14,4 млн виконавчих проваджень про стягнення заборгованості з фізосіб на користь банків. Це на 25% більше, ніж у першому кварталі 2022 року.

В абсолютному вираженні кількість справ про стягнення боргів за рік збільшилася на 2,9 млн, пише російське видання "Ізвєстія".

Для порівняння, у першому кварталі 2020 року їх кількість становила 7,6 млн, 2021 року - 9,6 млн, а 2022 року - 11,5 млн.

Таким чином, загальна кількість неплатників у Росії досягла 19% від чисельності працездатних громадян віком від 15 до 72 років (Мінекономрозвитку РФ оцінює її у 75,5 млн осіб).

Загальна сума непогашених кредитів, які стягуються примусово, становить близько 2 трильйонів рублів. Заборгованість за 32% справ, які перебувають на розгляді ФССП, повністю або частково зібрана приставами, а у 34,4% випадків борг стягується за рахунок зарплати та інших доходів боржника.

Станом на 1 квітня найбільша кількість боржників припадає на Башкортостан, Краснодарський та Красноярський краї, а також на Московську та Свердловську області.

У ФССП зазначають, що виконання судових актів про стягнення заборгованості ускладнює низька платоспроможність громадян, їхня закредитованість та відсутність забезпечення виданих позик заставою.

У російських банках також підтвердили, що борги фізосіб все частіше доводиться повертати примусово. Це пояснюється економічною ситуацією в країні в останні роки, вважають експерти. Крім того, таким позичальникам можуть заборонити виїзд за кордон.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Владімір Путін підписав закон, який вимагає від банків списувати борги за кредитами росіян, якщо вони загинули під час розв'язаної Росією загарбницької війни в Україні, водночас мобілізовані росіяни можуть отримати відстрочку виплат за кредитом.

З дня оголошеної Путіним мобілізації для війни в Україні 21 вересня 2022 року і до 31 березня 2023 року російські банки надали мобілізованим та членам їх сімей 188 тис. кредитних канікул на суму 72,4 мільярда рублів.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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