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АНАЛІТИКА

Брюссель: ЄС став незалежним від російських енергоносіїв

 

Європейський Союз більше не залежить від російського викопного палива, заявив офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі на брифінгу у Брюсселі у четвер, 25 травня. За останні 12 місяців ЄС показав, що здатний протистояти Росії та її спробам використати джерела енергії як зброю, сказав він.

"Імпорт російського вугілля в ЄС припинився, імпорт нафти становить незначну частку того, що було до війни, а російськийгазшвидко зникає з ринку ЄС", - зазначив Макфі. Так, постачання трубопровідного російського газу історично складало близько 45-50 відсотків імпорту Євросоюзу до повномасштабного вторгнення Росії до України. До березня 2023 року цей показник знизився до 8 відсотків.

Три вирішальні фактори для ЄС

Представник Єврокомісії пояснив, що це стало можливим завдяки трьом факторам. Перший - робота з надійними постачальниками, у яких країни ЄС у 2022 році закупили на 70 мільярдів кубометрів газу більше. Головними експортерами стали США та Норвегія, при цьому зусилля Єврокомісії з пошуку альтернативних партнерів тривають.

Другим вирішальним чинником стали колективні зусилля громадян та підприємств у Євросоюзі щодо енергозбереження. На початку енергетичної кризи Єврокомісія пропонувала знизити споживання газу на 15 відсотків, але в результаті цей показник сягнув майже 18 відсотків. Половину цього обсягу заощадили домогосподарства. Загалом мешканцям та компаніям у ЄС вдалося заощадити 50 мільярдів кубометрів газу, "тобто приблизно третину того обсягу, який ми історично щорічно імпортували з Росії", зазначив представник Єврокомісії.

Третій фактор - енергія з відновлюваних джерел: 2022 року в Євросоюзі виробили на 16 відсотків більше вітряної та сонячної енергії, ніж роком раніше, що дозволило замінити 11 мільярдів кубометрів російського газу, повідомили у Брюсселі. Для подальшого розвитку цього напряму країни-члени ЄС мають доступ до фонду у 270 мільярдів євро, який був створений, щоб допомогти їм повністю відмовитися від російських енергоносіїв.

Наразі газосховища в Євросоюзі заповнені на 66 відсотків, що є історичним максимумом для цієї пори року, наголосив Макфі. Мета Брюсселя - досягти 90 відсотків до 1 листопада.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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