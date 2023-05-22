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АНАЛІТИКА

G7 підтвердила намір перейти до беземісійних нових авто

 

Країни Великої сімки (G7) мають намір активізувати боротьбу зі змінами клімату з метою утримати підвищення середньої температури на планеті на позначці 1,5 градуса Цельсія. Про це йдеться в комюніке саміту лідерів G7 у Хіросімі, опублікованому в суботу, 20 травня.

У документі наголошується, що країни G7 не відмовляються від мети домогтися нульових викидів парникових газів до 2050 року, наголошується в документі.

Відмова від випуску нових автомобілів на викопному паливі

На тлі цього лідери найбагатших демократій світу мають намір до 2035 року домогтися того, щоб усі автівки, що продаються в їхніх країнах, були або цілком електричними, або гібридами, або використовували паливо з нульовим рівнем викиду вуглекислого газу. У G7 вважають за можливе знизити до 2035 року автомобільні викиди у своїх країнах на 50 відсотків. Також лідери Великої сімки переконані, що до 2030 вдасться довести частку беземісійних автомобілів у світі до понад 50 відсотків.

З цією метою необхідно просувати відповідну інфраструктуру "і сталі види палива з нульовим викидом вуглецю, включно зі сталими видами біопалива та синтетичними видами палива", зазначається в комюніке саміту G7.

Також у документі вказується на необхідність щорічного проведення перевірки досягнутих результатів.

Крім того, до 2030 року антропогенні викиди метану мають бути скорочені щонайменше на 30 відсотків порівняно з рівнем 2020 року, вважають у G7.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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