Відносини ФРН та КНР загострюються? Інтрига довкола візитів

Це відверто недружній жест Пекіна на адресу Німеччини чи лише протокольна нестиковка? Те, що влада КНР минулими вихідними несподівано скасувала намічений на середу візит до китайської столиці міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера (Christian Lindner), виглядає як відвертий демарш. Те, що в понеділок так само несподівано було оголошено про приїзд до Берліна, причому вже у вівторок, 9 травня, глави МЗС КНР Цінь Гана для зустрічі з міністеркою закордонних справ ФРН Анналеною Бербок (Annalena Baerbock), явно суперечить версії про навмисне загострення відносин.

Міністр ФРН закликає "менше ходити навшпиньки" перед Пекіном

Скоріше, це схоже на те, що китайський гість терміново вилетів до Європи (після Німеччини він відвідає Францію та Норвегію), у тому числі, й для того, щоб згладити неприємне враження від відмови прийняти одну з ключових постатей коаліції, що править у ФРН. Тим більше що в Пекіні всіляко підкреслюють: це зовсім не скасування, а лише перенесення переговорів, і Крістіанові Лінднеру відразу ж назвали можливі альтернативні дати.

Так, спочатку планувалося, що він приїде до Пекіна дорогою до Японії на зустріч міністрів фінансів G7, а йому запропонували зробити зупинку в столиці КНР дорогою назад. На що німецький політик, однак, одразу дав зрозуміти китайській стороні, що не може так короткостроково вносити зміни до свого графіку.

А відтак Крістіан Лінднер озвучив свої політичні висновки про те, що сталося. У відносинах з Китаєм, заявив він 9 травня в інтерв'ю німецькому виданню The Pioneer, "слід виявляти більше впевненості в собі і реалізму" і "менше ходити навшпиньки", ніж це робили попередні уряди ФРН. "Ми не підемо на розпродаж своїх ліберальних цінностей заради успішного бізнесу", - наголосив 44-річний лідер німецьких лібералів, якого 88 відсотків делегатів з'їзду ВДП щойно знову обрали головою партії.

Таким чином, міністр фінансів і його однопартійці вбачають у перенесенні візиту, під час якого сторони повинні були зосередитися на підготовці німецько-китайських урядових консультацій, що відбудуться в червні в Берліні, політичне підґрунтя. А саме: демонстративну реакцію Пекіна на недавнє відвідування Тайваню представницею ВДП, міністеркою освіти ФРН Беттіною Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger), яке вже тоді викликало різку критику з боку китайської влади. Це був перший візит до Тайваню урядовиці Німеччини за 26 років. У ході нього було підписано угоду про співпрацю у галузі науки та технологій.

Анналена Бербок хвалить "високі темпи" у відносинах із Китаєм

Ні, тут виникло суто технічне питання, міністру фінансів КНР довелося терміново приділити увагу іншим завданням, китайська сторона буде рада незабаром вітати Лінднера, запевнив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, відповідаючи 9 травня в Берліні на відповідне питання під час спільної пресконференції з Анналеною Бербок.

На ній обидва політики вказали на головне завдання своєї зустрічі: підготовку перших після "ковід-паузи" двосторонніх міжурядових консультацій. Відкриваючи зустріч із журналістами, Анналена Бербок нагадала, що менше місяця тому під час візиту до Китаю вона разом з Цінь Ганом здійснила поїздку на надшвидкісному поїзді, що, за її словами, було дуже символічно для "повернення до високих темпів", що спостерігається зараз, у двосторонніх відносинах. Гість із Пекіна підхопив цю думку, у свою чергу нагадавши, що це вже його третя зустріч із колегою з Берліна за три місяці.

За тоном зачитаних на початку пресконференції заяв відчувалося, що обидві сторони явно прагнуть наголосити на тому, що зближує, а не роз'єднує. Так, німецька міністерка вказала на велике значення Китаю для захисту глобального клімату та наголосила на лідерстві КНР при впровадженні відновлюваних джерел енергії. На широкі можливості для співпраці у кліматичній сфері та в галузі високих технологій вказав і гість із Пекіна. За його словами, Китаю слід стати ключовим партнером для Європи.

Пекін погрожує жорсткою відповіддю на санкції ЄС проти китайських фірм

Проте основний час на пресконференції, що тривала майже годину, було приділено двом темам, що роз'єднують, у тому числі і тому, що саме їм були присвячені питання журналістів. Це війна Росії проти України та питання Тайваню. Обидва міністри повторили відомі позиції своїх урядів, які вони у досить полемічній формі виклали ще під час спільної пресконференції у Пекіні 14 квітня.

Найактуальнішою заявою можна вважати реакцію Цінь Гана на можливе внесення до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії низки китайських фірм, підозрюваних європейцями в постачанні продукції російським виробникам озброєнь в обхід санкцій. Міністр закордонних справ КНР запевнив, що його країна не постачає зброю до країн чи регіонів із військовими конфліктами. Водночас він наголосив, що Китай категорично проти того, щоб інші держави за своїми законами запроваджували санкції проти нього чи інших країн.

"Якщо це станеться, наша реакція буде чіткою та жорсткою. Ми захищатимемо законні інтереси нашої країни та наших підприємств", - попередив гість із Пекіна. Отже, наступний виток загострення європейсько-китайських і, відповідно, німецько-китайських відносин, схоже, вже не за горами.