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ЄС вперше збирається покарати КНР за допомогу Росії - FT
11:50 08.05.2023 |
Європейська Комісія вперше внесла до списку санкцій сім компаній з Китаю, які постачають до Росії обладнання, яке може бути використане у військових цілях. Про це у понеділок, 8 травня, повідомило видання Financial Times.
За його даними, список найближчими днями розглянуть країни-члени Європейського Союзу. Деякі з цих фірм уже потрапили під санкції США, проте ЄС досі уникав конфронтації з Пекіном, погоджуючись з тим, що доказів прямих постачань КНР зброї Москві немає, пише видання.
"Зважаючи на ключову роль електронних компонентів для використання військово-промисловим комплексом Росії з метою підтримки агресивної війни проти України, доречно також включити (у санкційний перелік. - Ред.) деякі суб'єкти в третіх країнах, які займаються обходом торгових обмежень", - цитує FT пропозицію Брюсселя щодо штрафних заходів.
Санкції проти виробників електроніки і дронів
Крім того, Єврокомісія пропонує включити до санкційного списку "окремі російські підприємства, що займаються розробкою, виробництвом та постачанням електронних компонентів для військово-промислового комплексу Росії".
Також пропонується запровадити санкції проти деяких іранських компаній, які займаються виробництвом та постачанням безпілотних літальних апаратів до Росії, зазначає видання.
Список потребує одноголосного схвалення 27 держав Євросоюзу, перш ніж обмежувальні заходи набудуть чинності.
Боротьба з нелегальним експортом нафти
Серед інших обмежувальних заходів, запропонованих Брюсселем, - заборона нафтовим танкерам, які без поважних причин приховують свій порт приписки, заходити до портів ЄС. Цей крок спрямований на боротьбу з нелегальним експортом нафти.
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