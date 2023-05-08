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Тенденції у світовій торгівлі свідчать про початок «реглобалізації»
09:23 08.05.2023 |
Глобальна торгова система зазнає тектонічних зрушень, які переорієнтують міжнародні ланцюги постачання на десятиліття вперед.
Про це пише Bloomberg.
Попри те, що у 2022 році вартість імпорту США китайських товарів і послуг досягла найвищого рівня за всю історію спостережень, тарифи США змінюють двосторонні торгові потоки.
Згідно з дослідженнями Інституту міжнародної економіки Петерсона, минулого року імпорт американських товарів із Китаю, на які поширюються мита, впав приблизно на 14% порівняно з рівнем 2017 року до початку торговельної війни.
Крім того, компанії, налякані дефіцитом через пандемію, стрибками цін і збоями в постачанні, зменшують залежність від однієї фабрики чи країни.
За таких умов у США та Європі хочуть забезпечити доступ до ключових матеріалів, таких як напівпровідники та рідкоземельні мінерали, на випадок, якщо світова торгівля розколеться на геополітичні блоки.
Загальна частка китайського імпорту в США впала приблизно на 3 відсоткові пункти з 2018 року, коли колишній президент Дональд Трамп ввів мита на тисячі китайських товарів. Протягом цього часу Китай поступився частиною своєї частки загального імпорту США іншим азійським експортним країнам, таким як В'єтнам, Індія, Тайвань, Малайзія та Таїланд.
Також Мексика потроху стає ключовою альтернативою Китаю для США. За даними Мексиканської асоціації приватних промислових парків, планується або будується близько 47 нових індустріальних парків.
Зазначається, що Зусилля президента Джо Байдена покращити торговельні відносини з Європою призвели до більшої залежності США від імпорту з Європи, ніж з Китаю. За минулий рік вартість імпорту США з Європи зросла майже на 13%, тоді як імпорт США з Китаю зріс лише на 6%.
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