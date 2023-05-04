Швеція посилила законодавство щодо тероризму заради членства в НАТО

Законодавці Швеції ухвалили в середу закон, який посилює антитерористичне законодавство країни, що, як очікується, допоможе переконати Туреччину схвалити заявку цієї північної країни на вступ до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Зміни передбачають тюремне ув'язнення терміном до чотирьох років для осіб, визнаних винними в участі в екстремістській організації з метою сприяння, зміцнення або підтримки цієї групи. Однак покарання може бути збільшено до восьми років, якщо злочин вважається тяжким.

Законодавство дозволяє засудити до довічного ув'язнення особу, визнану лідером терористичної організації, що у Швеції, як правило, означає мінімум 20-25 років ув'язнення.

Законопроєкт, який був прийнятий 268 голосами проти 34 за відсутності 47 законодавців, оголошує незаконним фінансування, вербування або публічне заохочення терористичної організації, а також виїзд за кордон з наміром приєднатися до такої групи.

Зміни мають набути чинності 1 червня.

Туреччина звинуватила Швецію в нездатності вжити конкретних заходів для боротьби з групами, які Анкара зараховує до терористичних організацій або вважає екзистенційними загрозами, в тому числі з курдськими угрупованнями.

Правоцентристський уряд Швеції зайняв більш жорстку позицію не лише щодо забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану (РПК), але й щодо сирійського курдського воєнізованого угруповання YPG та її політичного відгалуження PYD. Туреччина вважає YPG сирійською гілкою РПК, яка протягом десятиліть веде повстанську боротьбу на території Туреччини.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом заявив, що між PKK і YPG/PYD існують тісні зв'язки, і тому Швеція "триматиме дистанцію" від сирійських угруповань, щоб не зашкодити відносинам з Туреччиною.

Швеція і Фінляндія спільно подали заявку на членство в НАТО в травні 2022 року, відмовившись від десятиліть позаблоковості після вторгнення Росії в Україну.

У квітні Фінляндія стала 31-ю країною-членом Альянсу, проте опозиція з боку Туреччини та Угорщини загальмувала розгляд заявки Швеції. НАТО вимагає одностайного схвалення для прийняття нових членів.