Німеччина просуває розширення СПГ через побоювання нових атак на трубопроводи

Німеччина планує щонайменше подвоїти свої потужності з імпорту зрідженого природного газу на острів Рюген у Балтійському морі, щоб підготуватися до ризику того, що ключовий трубопровід з Норвегії може бути перерваний актами саботажу, повідомляє Bloomberg.

Канцлер Олаф Шольц вважає реальною можливість ще однієї атаки на підводну інфраструктуру - подібну до таємничих вибухів, через які минулого року були виведені з ладу лінії Nord Stream - за словами людей, обізнаних з цим питанням. Норвегія стала найбільшим постачальником газу в країні, на яку припадає близько третини імпорту Німеччини на кінець минулого року, і будь-які пошкодження її зв'язків можуть загрожувати енергетичній безпеці країни.

«Ми повинні очікувати, що щось повториться», - сказав міністр економіки Роберт Хабек на заході в Берліні на початку цього тижня. Тому уряд планує «зі стратегічним резервом, якщо десь знову вийде з ладу трубопровідна система або знову припиниться постачання газу».

Офіційні особи мають намір створити та запустити принаймні один плавучий термінал СПГ у порту Мукран у Рюгені до початку наступного року та працюють над установкою другого плавучого судна СПГ у тому ж місці, сказали люди, додавши, що можливі навіть три плавучі імпортні термінали. . Переговори з Deutsche ReGas - приватною компанією, яка керує окремим об'єктом у Лубміні - щодо участі в новому проекті тривають, сказали вони, попросивши не розголошувати свою особу, оскільки обговорення є закритими.

Міністерство економіки повідомило, що місце розташування останнього з п'яти плавучих терміналів, орендованих державою, буде вирішено найближчим часом, і що наразі лише один був виділений Рюгену.

Найбільша економіка Європи намагається зміцнити свою енергетичну безпеку, поки регіон оговтується після історичної кризи постачання внаслідок російської війни в Україні. Через те, що потоки трубопроводів із Росії серйозно обмежені, Німеччина пришвидшила схвалення СПГ-терміналів і прагне відкрити більше об'єктів, незважаючи на зростаючий скептицизм, стверджуючи, що паливо їй потрібне для усунення будь-яких прогалин у постачанні.

Цієї зими вже запрацювали три імпортних термінали СПГ, а загалом ще шість - включно з наземними - очікується в наступні роки, на що виділено близько 10 мільярдів євро. Мета полягає в тому, щоб до 2030 року мати достатню потужність, щоб повністю замінити російський імпорт газу через труби.

Критики стурбовані тим, що встановлення додаткової інфраструктури для використання викопного палива призведе до обмеження викидів вуглекислого газу на роки, а також зробить дорогі інвестиції марними, оскільки країна переходить на більш чисті джерела енергії. Але Німеччина вважає LNG-термінали важливими для безпеки своїх сусідів, а також для себе.