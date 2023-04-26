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Західні сусіди України нарощують борги рекордними темпами через війну
10:42 26.04.2023 |
Країни Східної Європи, які межують з Україною, вже цього року позичили майже $32 млрд - утричі більше, ніж за той самий період торік, пише Bloomberg.
Країни-сусіди України мають підвищені витрати через наплив українських біженців, а також компенсації власним громадянам втрат через різке зростання цін на енергоносії, спровоковане діями Росії на світовому ринку.
Уперше за десятиліття три східноєвропейські країни: Польща, Румунія та Угорщина, - увійшли до п'ятірки найбільших позичальників серед усіх країн світу, зазначає агентство.
Польща позичила $8,8 млрд, посівши друге місце рейтингу, Румунія - $6,2 млрд (четверте місце), а Угорщина - $4,7 млрд (п'яте місце). Водночас в десятці опинилися ще дві європейські країни: Словаччина ($3,7 млрд) і Словенія ($3,1 млрд).
Позичати на ринках облігацій цього року стало набагато дорожче, оскільки висока інфляція змусила центральні банки підвищувати ставки.
Наприклад, Польща випустила облігації під 5,5% річних, тоді як рік тому цей показник становив би менше за 4%. Доларові облігації Польщі зараз торгуються з прибутковістю, як у Філіппін, Індонезії та Уругваю.
Згідно з оцінками аналітиків Bloomberg, дефіцит бюджету Східної Європи цього року зросте до 4,3% ВВП регіону з 1,3% у 2021 році.
"На жаль, ситуація дуже сильно залежить від важко передбачуваних речей, таких як розвиток ситуації в Україні, що означає погіршення умов фінансування", - вважає керівник відділу корпоративного боргу ринків, що розвиваються, в Union Investment Privatfonds Сергій Дергачов.
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