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Закордонні банки почали відмовляти російським IT-компаніям в обслуговуванні через санкції в Україні
09:50 24.04.2023 |
Великі зарубіжні банки почали відмовляти у проведенні транзакцій російським ІТ-компаніям, які потрапили під санкції України.
Про це "Вєдомостям" повідомило джерело в компанії із списку санкцій, передає російський Forbes.
За словами джерела видання у підсанкційній компанії, гонконгський банк HSBC відмовив компанії у проведенні оплати закордонному партнеру, пославшись на рішення Ради національної безпеки та оборони України, опубліковане у комплаєнс-базі Dow Jones.
З аналогічними проблемами у кількох іноземних кредитних організаціях зіткнулися IT-інтегратор "Крок" та дистриб'ютор електроніки OCS Distribution, які також перебувають під українськими санкціями.
Зазначається, що обмеження України вплинули й на фізосіб: їм, наприклад, почали відмовляти у відкритті рахунків у банках Вірменії та Туреччини.
Як повідомлялося, 15 квітня Україна ввела санкції проти "Яндекса", VK, Rambler, 1С та інших російських технологічних компаній. Під обмеження потрапили 254 юрособи, включаючи освітні платформи Skillbox, Geekbrains та Skyeng, та компанії, що спеціалізуються на інформаційній безпеці, InfoWatch та Positive Technologies.
За словами експертів. для великих банків, які прагнуть мінімізувати ризики, немає різниці, санкції якої саме держави накладені на клієнта. Під час перевірки вони зазвичай спираються на одну з комплаєнс-баз, де компаніям та фізособам, які потрапили під будь-які обмеження, надають статус S. Робота з підсанкційними організаціями є ризикованою для банків, тому потрапляння до баз загрожує припиненням обслуговування та закриттям рахунків.
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