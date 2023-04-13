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АНАЛІТИКА

Парламент Угорщини узаконив анонімні доноси на одностатеві сім'ї

 

Угорський парламент цього тижня схвалив ініційований урядом законопроєкт, який передбачає можливість анонімних скарг владі на будь-яку негетеросексуальну поведінку, зокрема, на одностатеві сім'ї, які виховують дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда", в розпорядженні якої є текст документа.

Законопроєкт "Про скарги, повідомлення про шкоду або загрозу суспільним інтересам та запобігання зловживанням" подали міністерка юстиції Угорщини Юдіт Варга та віцепрем'єр Жолт Шем'єн.

Документ передбачає "захист фундаментальних цінностей і прав, беручи до уваги суспільний інтерес у захисті угорського способу життя та боротьбі з корупцією в Угорщині" й подається як виконання вимог Європейської комісії для розблокування коштів ЄС.

Формально законопроєкт покликаний врегулювати статус викривачів - тобто людей, які повідомляють інформацію про корупцію чи інші правопорушення на своєму робочому місці.

У спільній заяві перед голосуванням у парламенті антикорупційні організації K-Monitor, Transparency International і TASZ вказали на численні процесуальні й законодавчі недоліки документа - зокрема на те, що повідомлення викривачів можуть спрямовуватись тим, кого вони звинувачують у корупції, а механізму оскаржити реакцію на скаргу немає.

Крім того, в законопроєкті до повідомлень про суспільний інтерес включена заборона критикувати або висловлювати особливу думку щодо положень про обов'язкову гетеросексуальну поведінку в Конституції, оскільки це становить "суспільний інтерес у захисті угорського способу життя".

На практиці це означає, що будь-хто, хто не погоджується із визначенням сім'ї як союзу чоловіка й жінки, або підтримує всиновлення дітей негетеросексуальними парами, може бути притягнений до відповідальності.

Це не перший крок чинної угорської влади проти прав ЛГБТ-спільноти.

Як відомо, у 2021 році Єврокомісія почала процедуру про порушення у зв'язку з ухваленням Угорщиною законодавства, яке можна розцінювати як дискримінацію за сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю і порушення низки фундаментальних принципів ЄС і також правил внутрішнього ринку.

Венеційська комісія також дійшла до висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини. Коли Будапешт не захотів реагувати на зауваження, Брюссель вирішив передати питання до Суду ЄС.
Ключові теги: Угорщина
 

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