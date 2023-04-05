Посол Китаю в ЄС: «Безмежна дружба» з РФ - риторичний прийом

Китай не займає бік РФ у війні проти України і не має з Москвою "безмежних" відносин, заявив посол КНР у Європейському Союзі Фу Цун в інтерв'ю виданню The New York Times (NYT), оприлюдненому в середу, 5 квітня, коли президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і президент Франції Еммануель Макрон прибули з триденним візитом до Пекіна, зокрема й для обговорення війни.

Посол каже, що критики неправильно інтерпретували відносини Китаю з Росією, та додає, що зв'язки між країнами можуть бути не такими "безмежними", як декларували їхні лідери. "Безмежність" - це ніщо інше, як риторичний прийом", - сказав він, коментуючи спільну заяву про "безмежну" дружбу між країнами, підписану лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Китай - не на боці Росії"

Китай не визнає анексії Росією українських територій, включно з Кримом і Донбасом, продовжив дипломат. За його словами, Пекін не засудив російське вторгнення, бо розуміє заяви РФ про "оборонну війну проти посягань НАТО", а також тому, що КНР вважає першопричини війни "складнішими", ніж західні лідери.

Фу також зазначив, що той факт, що Сі Цзіньпін досі не поговорив з президентом України Володимиром Зеленським "не має великого значення". Посол пояснив це тим, що лідер Китаю "дуже зайнятий", і що між двома країнами відбуваються часті контакти на нижчому рівні. "Я знаю, що люди зациклені на президентському дзвінку. Той факт, що президент Сі не розмовляє з Зеленським, не означає, що Китай - на боці Росії в українському питанні", - заявив дипломат.

"Пекін не даватиме зброю РФ"

Він наголосив, що Китай не буде надавати зброю Росії для використання в Україні ні зараз, ні в майбутньому. Посол розкритикував слова державного секретаря США Ентоні Блінкена про те, що КНР розглядає можливість надання РФ летальної зброї. "Блінкен поширював брехню по телевізору", - заявив він.

Водночас китайський дипломат привітав заяву фон дер Ляєн про те, що ЄС повинен "знизити ризики" у відносинах з Китаєм, встановивши нові базові правила.

Китай може скасувати санкції проти ЄС?

Фу заявив, що Китай відкритий до угоди з ЄС щодо санкцій та інвестицій. Взаємні санкції запровадили, а Всеосяжну угоду про інвестиції заморозили через невдоволення Євросоюзом політикою офіційного Пекіна щодо етнічних уйгурів.

В інтерв'ю NYT, він висловив сподівання, що обидві сторони скасують обмежувальні заходи та завершать підписання угоди. Тим часом європейські дипломати повідомили виданню, що в приватних розмовах посол припустив, що Китай може в односторонньому порядку скасувати санкції, якщо це допоможе розблокувати угоду.

Водночас посол закликав Європу виробити власну політику, відмінну від США.