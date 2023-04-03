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У парламенті Вірменії заявили, що не заарештують Путіна
11:57 03.04.2023 |
Віцеспікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян заявив, що Єреван дослухався до "побоювань" Росії через можливі наслідки ратифікації Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд (МКС). Про це він висловився в інтерв'ю агенції "Арменпресс".
За словами Аршакяна, Вірменія ухвалила рішення приєднатись до Римського статуту в грудні 2022 року у відповідь на "агресію Азербайджану щодо суверенних територій Вірменії", й саме тоді його почав вивчати вірменський Конституційний суд.
"Рішення Конституційного суду не визнає винним нікого, в жодному питанні і не вимагає кроків до арешту будь-кого. А уряд Вірменії у грудні 2022 року, звісно, не міг ні вгадати, ні передбачити ймовірність і зміст конкретних рішень Міжнародного кримінального суду в березні", - сказав віцеспікер, маючи на увазі виданий МКС у березні ордер на арешт Путіна.
Він також зазначив, у правлячої партії та команди немає такого наміру або бажання заарештовувати Путіна у разі його візиту у Вірменію.
"Сьогодні ми підписали з іншою країною угоду, згідно з якою Римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. Таке врегулювання може бути і з Росією. Але це всього лише один із варіантів. Є й інші варіанти", - заявив Аршакян.
Він додав, що у Єревані "почули побоювання, висловлені Російською Федерацією". "Я думаю, що ми зможемо домогтися того, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдавало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і Росією", - сказав Аршакян.
24 березня Конституційний суд (КС) Вірменії визнав зобов'язання, закріплені Римським статутом Міжнародного кримінального суду (МКС), такими, що відповідають основному закону країни.
Путіна мають заарештувати в країнах, що ратифікували Римський статут
Про рішення КС Вірменії стало відомо за тиждень після того, як Палата попереднього провадження МКС у Гаазі видала ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Белової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів, зокрема насильницькій депортації дітей з окупованих територій України до Росії.
Натомість Москва заперечує будь-яку причетність до воєнних злочинів, скоєних в Україні за час розпочатої 24 лютого 2022 року повномасштабної війни. Росія не визнає юрисдикції МКС і не бере участі в його роботі. З 2016 року вона не є учасником Римського статуту, який визначає дії суду. МКС не визнає імунітету глав держав у разі розслідування воєнних злочинів і покарання за них.
Для Путіна ордер МКС на його арешт означає, що він більше не зможе в'їжджати в країни, які ратифікували Римський статут, а також визнають юрисдикцію МКС, оскільки місцева влада буде зобов'язана затримати його.
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