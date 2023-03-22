Перемогти Ердогана. Чи зможе об'єднана опозиція Туреччини змінити владу

Ольга Просвірова / BBC

У Туреччині набирає обертів передвиборча кампанія. 14 травня відбудуться вибори президента та парламенту. Реджеп Таїп Ердоган, який керує країною останні 9 років, а до цього 11 років був прем'єром - намагається утриматися при владі.

Опозиція нарешті обрала єдиного кандидата - компромісного, хоча не найбільш рейтингового, - і розраховує об'єднати найрізноманітніших виборців, які постраждали від економічної кризи, "ердономіки" та руйнування демократичних інститутів.

Руйнівний землетрус, до якого країна була зовсім не готова, зробив додатковий вимір у передвиборчу кампанію. BBC розповідає про підґрунтя, головні інтриги та перспективи учасників виборчих перегонів.

Кандидати, які мали всі шанси

Весь останній рік аналітики твердили: якщо турецькій опозиції вдасться домовитися і виставити єдиного кандидата проти Реджепа Таїпа Ердогана, вона має шанс виграти президентські вибори.

З висуванням кандидата опозиція тягла до останнього. З одного боку - щоб не дати Ердогану можливості застосувати адміністративний ресурс проти кандидата, з іншого - тому, що заважали внутрішні розбіжності.

Головними кандидатами на роль лідера опозиції вважали мерів двох ключових міст - Стамбула та Анкари.

Екрем Імамоглу - перспективний 54-річний політик, який переміг на виборах голови Стамбула у 2019 році. Ердоган тоді палко підтримував іншого кандидата, і намагаючись переконати всіх, що вибори пройшли нечесно. Імамоглу пропрацював мером міста 19 днів, після чого виборча комісія таки анулювала результати виборів і призначила нове голосування. Імамоглу знову переміг, причому навіть збільшив відрив від опонента із правлячої партії.

У мера Стамбула Екрема Імамоглу високі рейтинги та проблеми з виборчкомом

Але саме ті вибори позбавили Імамоглу можливості висуватись у президенти. Коли він назвав дурістю скасування результатів перших виборів, його звинуватили в образі членів виборчкому та засудили до позбавлення волі та заборони займатися політичною діяльністю.

Поки не розглянуто його апеляцію, Імамоглу залишається мером Стамбула. Але, розуміючи, що будь-якої секунди йому може загрожувати реальний тюремний термін, він не став висувати свою кандидатуру на президентські вибори.

Ще одним потенційним кандидатом був мер Анкари Мансур Яваш. Його шлях у турецькій політиці не дуже відрізняється від шляху Імамоглу. Яваш кілька разів брав участь у виборах мера Анкари, у 2019 році його третя спроба виявилася успішною.

За роки управління турецькою столицею Яваш майже не стикався із жорсткою критикою, і в місті до нього ставляться з повагою. На відміну від Імамоглу, Яваш рідко дає інтерв'ю і майже не висловлюється з питань, що виходять за межі його роботи мера. Але в опитуваннях громадської думки він займав лідируючі позиції і навіть впевненіше, ніж Імамоглу, випереджав Ердогана.

Але для ролі кандидата від широкої опозиції меру Анкари заважав імідж націоналіста, який відштовхував лівих виборців та курдів, здатних відіграти на цих виборах найважливішу роль.

У результаті об'єднання шести партій зі скрипом, суперечками та демаршами домовилося про третю кандидатуру, яка спочатку теж не влаштовувала всіх, але потенційно здатна об'єднати найширші маси, серед яких і виборці-курди. Втім, їхніх представників на переговорах опозиції не було.

Стіл шести

Турецька опозиція, відома як "Народна коаліція", складається із шести партій: це кемалістська Республіканська народна партія, створена ще Ататюрком, ісламістська Партія щастя, права націоналістична "Хороша партія", центристська Демократична партія, Партія майбутнього та Партія демократії та прогресу.

Готовність таких різних сил об'єднатися у політичній боротьбі - індикатор того, як сильно їх виборці чекають на зміни в країні.

За об'єднання опозиції відповідав Кемаль Киличдароглу - лідер Республіканської народної партії. І саме його більшість колег готові бачити президентом Туреччини.

З'їзд опозиції було призначено на 2 березня, а єдиного кандидата обіцяли оголосити 6-го. І ці чотири дні стали справжнім кошмаром для "Народної коаліції".

За кандидатуру Киличдароглу висловились усі, окрім голови "Хорошої партії" Мерал Акшенер. Вона ніколи не приховувала, що не хоче його висування, а на запитання про можливого кандидата відповідала: "Ми хочемо кандидатуру людини, яка переможе", натякаючи, що не вірить у шанси Киличдароглу. Але до початку березня здавалося, що її думка не стане серйозною перешкодою.

Це відчуття було далеким від дійсності. Акшенер наполягала, щоб єдиним кандидатом став або Екрем Імамоглу, або Мансур Яваш.

Вона залишила "стіл шести", звинувативши альянс у нездатності представляти волю народу. А ще звернулася до мерів Стамбула та Анкари із закликом "взяти на себе відповідальність і відповісти на заклик народу". Вона стверджувала, що їхня популярність у країні та високі рейтинги допоможуть перемогти Ердогана. Цей демарш експерти назвали політичним самогубством.

Акшенер слухає виступ Киличдароглу, якого затвердили кандидатом від опозиції

Імамоглу та Яваш зустрілися один з одним, після чого обидва відмовилися від ролі лідера опозиції, підтримавши лідера Республіканської народної партії.

"Киличдароглу став кандидатом від опозиції не тому, що він був популярнішим. Рейтинги мерів Стамбула та Анкари були вищими. Але Киличдароглу - лідер партії. Тому Яваш та Імамоглу не змогли б стати кандидатами без схвалення Киличдароглу, а він наполягав на власній кандидатурі", - вважає Сінан Ульген, старший науковий співробітник центру Карнегі.

За версією експерта з турецької політики Фірдевс Робінсон, Киличдароглу ухвалив таке рішення, щоб управління Стамбулом та Анкарою не перейшло до влади. Опозиції вдалося об'єднатися проти Ердогана, але чи вистачить сил для перемоги партії Ердогана. Щоб балотуватися, мери мали б піти у відставку зі своїх постів. "А якби це сталося, контроль над містами перейшов би до рук правлячої партії", - вважає вона.

Уникнути розвалу круглого столу вдалося завдяки договору: якщо Киличдароглу стане президентом, молодші та популярніші Імамоглу та Яваш отримають посади віцепрезидентів.

"Соляний похід" по-турецьки

Кемалю Киличдароглу 74 роки. Останні тринадцять із них він очолює найстарішу в країні Республіканську народну партію.

Попри сільське походження Киличдароглу здобув економічну освіту в Анкарі, після чого працював у міністерстві фінансів Туреччини. Пізніше очолював фонд соціального страхування країни, у 90-х заслуживши від місцевого економічного журналу звання "чиновника року" - переважно за свою боротьбу з корупцією.

Це перша відмінність Киличдароглу від Ердогана: перший вірить у те, що саме держслужбовці можуть відіграти ключову роль у вирішенні проблем країни, другий вважає бюрократію на заваді.

1999 року Киличдароглу залишив держслужбу. Якийсь час викладав в університеті і навіть увійшов до складу директорів одного з турецьких банків. Але невдовзі вирішив стати політиком і зміг обратися депутатом турецького парламенту - Великих національних зборів.

Один із соратників Киличдароглу у розмові з DW так відгукнувся про кандидата у президенти: "У кімнаті, повній офіційних документів, він може швидко знайти будь-які порушення та виявити корупцію".

У 2016 році в Туреччині відбулася спроба державного перевороту: військові заблокували мости через протоку Босфор у Стамбулі, у повітря підняли винищувачі та гелікоптери. Військові стверджували, що Ердоган більше не може бути при владі. Досі немає чіткої відповіді на питання, хто стояв за спробою перевороту. Ердоган використав цю ситуацію для розправи над неугодними.

Кемаль Киличдароглу спочатку назвав переворот "ницою атакою на демократію". Через кілька днів Ердоган запровадив у країні надзвичайний стан. Почалися масові чистки: звільняли викладачів, суддів, роботу втратили десятки тисяч чиновників, масово порушувалися кримінальні справи, багато людей змушені були тікати з країни.

Тоді Киличдароглу змінив своє ставлення до того, що відбувається. Він назвав спробу перевороту "контрольованою" і як міг намагався перешкодити ухваленню поправок до конституції, які ще більше посилювали повноваження президента Туреччини.

Усі спроби виявилися невдалими: конституційний референдум пройшов у 2017 році, поправки було ухвалено.

12 червня 2017 року в Анкарі тисячі людей вийшли на вулиці. Їхній лідер Киличдароглу мав намір разом із протестувальниками подолати 450 кілометрів від столиці до Стамбула. Це був "Марш справедливості" - відповідь мешканців Туреччини на незаконні арешти та чистки.

Близько 30 тисяч людей йшли пішки, щодня покриваючи близько 20 кілометрів літньою турецькою спекою. На їхніх плакатах і футболках було написано adalet - турецькою "справедливість".

До Стамбула колона дісталася 9 липня, хода завершилася мітингом, у якому брали участь сотні тисяч людей, а Киличдароглу з трибуни розповідав, як чистки в уряді змінять судову систему країни.

Киличдароглу на марші

"Марш справедливості" того року часто порівнювали з "Соляним походом" Махатми Ганді. У тому числі через це, а також завдяки певній зовнішній схожості і тому, як Киличдароглу поводиться на публіці, політика називають "турецьким Ганді".

Назад до парламентської республіки

Експерт із турецької політики Фірдевс Робінсон називає Киличдароглу досвідченим політиком. "Він має репутацію чесної, м'якої, при цьому дисциплінованої та рішучої людини".

На ці вибори кандидат іде з багатьма обіцянками. Наприкінці січня "стіл шести" опублікував 250-сторінковий документ із конкретними пропозиціями щодо зміни ситуації в країні.

Якщо скоротити зміст цих сторінок до одного абзацу, опозиція обіцяє боротися за права і свободи, позбутися корупції та кумівства, планує переорієнтувати зовнішню політику на Захід, щоб вирішити поточні розбіжності з союзниками по НАТО, відмовитися від ердоганівської неортодоксальної економічної та фінансової політики, загнаної у кризу, забезпечити свободу слова.

Але головне - змінити конституцію, щоб Туреччина могла повернутися до парламентської системи та позбутися поправок 2017 року, які дали Ердогану максимальні повноваження.

"На відміну від авторитарного Ердогана, що оточує себе людьми, відібраними не за їхні навички, а за їхню лояльність, Киличдароглу обіцяє відновити меритократію (тобто принцип, за яким керівні посади обіймають найздібніші люди)", - каже Фірдевс Робінсон.

Здавалося б, ці обіцянки звучать привабливо для більшості сторонніх спостерігачів. Але турецьке суспільство влаштоване складніше.

За два десятиліття свого перебування при владі правляча Партія справедливості та розвитку поступово вибудовувала діалог із різними соціальними групами через релігійну приналежність. Так сформувався образ " турецького мусульманина", що став ланкою для багатьох турків як усередині країни, так і за її межами.

Ердоган регулярно розігрував цю карту: звинувачуючи в бідах країни "зовнішніх ворогів", мав на увазі "немусульманський Захід". Неодноразово турецький президент говорив, що немає жодної різниці між "атакою" на турецьку економіку (хоча страждала вона, головним чином, від неефективної політики самого Ердогана) та "атакою" на віру, що об'єднує націю.

Перед виборами Ердоган знову звернувся до своєї звичної риторики: він публічно обурився, коли західні медіа заговорили про важливість турецьких виборів для світової політики, трансформувавши це в ідею: "Захід хоче вплинути на вибори".

При цьому щоразу, коли незалежні журналісти називали керівну партію ісламістською, її керівництво відразу намагалося оскаржити цю характеристику: ні, казали вони, ми лише "консервативні демократи".

Релігійні жінки в Туреччині довго вимагали права носити хустки. Підтримка цієї вимоги допомогла свого часу партії Ердогана прийти до влади

Такі ідеї нерідко стають популярними в суспільствах, де охоче приймається думка про велич власної нації, культурних і релігійних цінностей, що протистоять зовнішньому ворогові.

І навіть ті представники релігійної громадськості, які бачили проблеми у політиці Ердогана, не готові були підтримувати опозиційну Республіканську народну партію, яка виступала за принцип секуляризму, тобто чіткий поділ між релігією та державою.

На практиці це виражалося, наприклад, у тому, що нині опозиційна Республіканська народна партія, перебуваючи при владі, підтримувала заборону носіння хусток та хіджабів для жінок в освітніх та держустановах. Роками юні дівчата домагалися права носити хіджаби у школах, а держслужбовці - на роботі.

Ердоган та його партія успішно використали цю ситуацію, виступивши за зняття заборони. З тих він постійно наголошував, що саме завдяки зусиллям його партії, турки отримали право носити хіджаби. Опинившись в опозиції, Республіканська народна партія продовжувала вважати, що хустка несе загрозу турецькій демократії (або принаймні стала символом такої загрози).

Але восени минулого року Кемаль Киличдароглу та його партія нарешті зрозуміли, що позбавляють себе підтримки релігійної частини суспільства. Киличдароглу вибачився за помилки, допущені його партією, і пообіцяв, що жінки зможуть носити хустки.

Проблеми Ердогана

Для Ердогана ситуація поки що складається не найкращим чином. Його рейтинг, як і раніше, залишається високим: за опитуваннями, за чинного президента готові проголосувати 44%, але Киличдароглу випереджає опонента з 56%.

У 2011 році Туреччина була 17-ою економікою світу і за зростанням випереджала всі країни "Великої двадцятки". Ердоган пообіцяв, що до 2023 року Туреччина увійде до десятки найсильніших економік світу.

2023 рік настав, але Туреччина лише віддалилася від своєї мети. У країні продовжується економічна криза. Люди помічають, як сильно зростають ціни на базові речі - продукти і транспорт. Причина цієї кризи - у тій самій системі, яку в країні збудував Ердоган.

Центральний банк фактично не має автономії і приймає ті рішення, на які чекає від нього президент. А президент дотримується своєрідних поглядів на кредитно-грошову політику.

Зростання цін залишається однією з головних проблем для жителів Туреччини

У всьому світі центральні банки реагують на прискорення інфляції підвищенням ключової ставки - відсотка, під який ЦБ видає кредити комерційним банкам. Але в Туреччині ЦБ знизив ключову ставку, лише посиливши кризу.

Високий рівень безробіття посилює соціальну напругу та негативні настрої, спричинені припливом мігрантів.

"Туреччина - перенаселена країна. У країні лише сирійців - близько 4 мільйонів людей. Хто вирішив цю проблему? Це дуже серйозне питання, тому що ці люди займають робочі місця у тому числі. Це ахіллесова п'ята Ердогана, і опозиція сильно тисне на це", - каже директор російського Центру вивчення нової Туреччини Юрій Мавашев.

Мавашев вважає, що своєю риторикою про "ісламську солідарність" Ердоган сам загнав себе в кут. Якщо після всіх заяв він почне радикально вирішувати проблему з мігрантами, навіть його виборці звинуватять його в непослідовності.

Електорат чинного президента, що складається в основному з колишніх мешканців сільської місцевості, які перебралися у великі міста, і так незадоволений. За час життя в Стамбулі та Анкарі вони встигли відчути, як покращилося їхнє життя, але в останні роки, а особливо - з початком кризи - і вони зіткнулися з проблемою високих цін та безробіття.

Землетрус

Враховуючи, що режим Ердогана багато в чому спирався на обіцянки стабілізувати економіку, нинішня криза є серйозною проблемою для чинного президента.

Досвідчений політик із чималим адміністративним ресурсом, Ердоган і раніше не гребував популістськими рішеннями, навіть такими, які могли завдати явної шкоди національній економіці.

Багато поточних економічних проблем, що впливали на рейтинг, він міг би відсунути на другий план політичними методами. Але вже після того, як він призначив дату виборів, у Туреччині стався землетрус. Загинули десятки тисяч людей. Понад мільйон людей залишилися без даху над головою.

Партія Ердогана намагалася звинуватити у руйнуваннях забудовників, які нібито використовували неякісні матеріали, через що руйнування виявилися такими серйозними. Цей хід спрацював лише частково. Згідно з опитуваннями, 34% жителів Туреччини звинувачують у тому, що трапилося, скоріше уряд, і лише 26,9% - забудовників. Ситуація зворотна серед давніх прихильників Ердогана, тут у відповідальність будівельних компаній вірять 46,2%.

Лідер опозиції Киличдароглу заявив, що вина лежить на уряді, який, за його словами, допускав корупцію та низькі стандарти будівництва.

Збитки від землетрусу для країни, за даними ООН, перевищують 100 млрд доларів. Представник ООН Луїза Вінтон описала ситуацію так: "Потреби країни величезні, а ресурсів мало".

Незалежно від того, хто переможе у президентських перегонах та отримає більшість у парламенті, на Туреччину чекають важкі часи. Фірдевс Робінсон каже, що країні потрібні фундаментальні реформи і в економіці, і в армії, і в держсфері, і в системі освіти.

У найбільш постраждалих регіонах близько дев'яти мільйонів виборців, які своїми голосами можуть обрати 96 із 600 законодавців країни. Тож за ці голоси йде постійна боротьба.

Влада, сподіваючись зберегти підтримку, пообіцяла людям компенсації та швидке відновлення будинків, прискорюються програми розчищення завалів. Опозиція також намагається залучити людей на свій бік. Адміністрації Стамбула, Анкари та Ізміру з їхніми опозиційними мерами відправили до постраждалих регіонів рятувальні загони та гуманітарну допомогу.

Але на цьому голосуванні є ще одна група виборців, яка може суттєво вплинути на результати.

Курди вирішують

Демократична партія народів (ДПН) - третя за величиною у турецькому парламенті. Це політична сила лівого спрямування, яка відстоює права етнічних меншин країни, особливо курдів.

Курди - це найбільший народ без країни. Після Першої світової війни територію, на якій жили мільйони курдів, поділили між Туреччиною, Іраком, Сирією та Іраном, але асимілюватися у курдів не вийшло майже ніде - у більшості цих країн вони зазнавали гонінь, а їхні права ігнорувалися.

У Туреччині живуть щонайменше 15 млн курдів, які, за різними оцінками, становлять від 15 до 23% населення. Саме їх послідовно підтримує Демократична партія народів.

Декілька депутатів цієї партії сидять у в'язницях за звинуваченням у тероризмі. Колишнього лідера партії Селахаттіна Демірташа заарештували ще 2016 року, звинувативши у зв'язках із створеною наприкінці 1970-х Робочою партією Курдистану, яка зі зброєю в руках намагалася здобути незалежність.

Демірташ та інші його прихильники залишаються в ув'язненні, попри те, що Європейський суд із прав людини вимагає негайно звільнити політика, знайшовши в його справі численні порушення.

Сама партія - на межі ліквідації. Генпрокуратура звинуватила її у "сепаратистській діяльності" та зв'язках з Робочою партією Курдистану. На 12 травня призначено засідання у Конституційному суді, який вирішить, чи буде партію розпущено.

Національні свята курдів завжди супроводжуються підвищеними заходами безпеки

Демократичну партію народів не запрошували до опозиційного альянсу, і самі лідери партії ясно давали зрозуміти, що такого запрошення не чекають. Але саме ця партія може суттєво вплинути на результати виборів.

Малоймовірно, що Ердоган чи Киличдароглу зможуть у першому турі впевнено подолати 50% бар'єр без підтримки ДПН. "Перемога опозиції у першому турі можлива, якщо ДПН підтримає кандидата", - вважає Сінан Ульген.

"ДПН хочуть одного - щоб до них ставилися як до законної, легітимної політичної партії. Киличдароглу обіцяє зустрітися з керівництвом партії під час своєї передвиборчої кампанії, і якщо ці переговори пройдуть успішно, цілком можливо, що ДПН підтримає його кандидатуру і не висуватиме когось від себе. Якщо це станеться, шанси на обрання Киличдароглу у першому турі суттєво зростуть", - додає Фірдевс Робінсон.

Бюлент Кенеш - колишній редактор англомовної турецької газети Today's Zaman, який ніколи не приховував своїх опозиційних поглядів і часто критикував президента, - впевнений: щоб Ердогану не було чого протиставити результатам виборів, опозиція має вигравати з відривом у 15%.

"Відрив має бути таким великим, щоб у Ердогана не залишилося шансів на маніпуляції. А він майстерно вміє створювати проблеми опозиції. І курди можуть відіграти важливу роль на цих виборах. У мене є відчуття, що Кемаль Киличдароглу в якомусь сенсі ідеальний кандидат, який здатний влаштувати курдів та проводити справедливу політику щодо них", - вважає Кенеш.

Вибір

Попри жорсткість режиму Ердогана, у Туреччині вибори відіграють важливу роль - за останні десятиліття люди звикли до того, що мають можливість впливати на політику, і розлучитися з цією можливістю ніхто не готовий.

"Чим би не займалася пропаганда, у Туреччині неможливо діяти тими самими методами, що й у Росії, - каже Юрій Мавашев. - Це абсолютно інший народ, інша політична культура. Якщо хтось посміє підтасувати щось на російський зразок, то наслідки у цього будуть: сотні тисяч людей, а може, й мільйони вийдуть на вулиці... А хто їм протистоятиме?.. Навіть серед силовиків усе ще багато прихильників партії Ататюрка. тому він не піде на ескалацію".

Вибори мера Стамбула, на яких двічі виграв опозиційний кандидат Екрем Імамоглу, були показовими: навіть коли влада анулювала результати, підтримка Імамоглу тільки зросла, а виборці дали зрозуміти, що будь-які втручання у їхнє волевиявлення неприпустимі.

Синан Ульген додає: "Так, навряд чи вибори будуть на 100% чесними. Але все ж таки це буде всенародне голосування. І уряд, і весь політичний істеблішмент повинні будуть ухвалити результати цих виборів. І найочевиднішим мені здається такий сценарій: в результаті цих виборів у Туреччині відбудеться перехід до демократії".

Журналіст Бюлент Кенеш, який виїхав з країни, більш обережний з прогнозами. Він упевнений, що Киличдароглу має шанси на перемогу, але навіть у цьому випадку він не готовий повернутися до Туреччини.

"Проблема Туреччини не тільки у тому, хто є її лідером. Навпаки, лідер - це результат тих соціальних і навіть етичних проблем, які є в суспільстві, і я не впевнений, що мені буде там комфортно перебувати. У 2013 році Ердоган опинився в центрі величезного корупційного скандалу. І що сталося? Люди все одно за нього проголосували. Тому я сподіваюся, що новий лідер зможе зробити Туреччину частиною цивілізованого світу, надійним партнером. І тоді, можливо, я зміню свою думку".