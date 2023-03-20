Фінів вшосте поспіль визнали найщасливішою нацією на планеті

Фінляндія залишається країною із найщасливішим населенням на нашій планеті. Таких висновків дійшли автори щорічного Глобального звіту про щастя, представленого в Нью-Йорку в понеділок, 20 березня, у Міжнародний день щастя.

Попри значне погіршення ситуації з безпекою в Європі внаслідок війни РФ проти України та ще не завершений вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу (НАТО), ця скандинавська країна вже шостий рік поспіль є лідером рейтингу щастя.

До десятки найбільш щасливих країн увійшли також (у порядку зниження місця) Данія, Ісландія, Ізраїль, Нідерланди, Швеція, Норвегія, Швейцарія, Люксембург і Нова Зеландія. Німеччина посіла 16-ту позицію, опустившись за рік на два рядки у рейтингу. Порівняно високі місця зайняли балтійські держави - Литва (20-те), Естонія (31-е) та Латвія (41-е). Найнещасливішими серед 137 країн, представлених у доповіді, визнані Сьєрра-Леоне, Ліван та Афганістан.

Україна дещо покращила позиції

Торік Україна займала в рейтингу 98-му позицію, а цього року - піднялася на 92-е місце. "Попри масштаби страждань та шкоди в Україні, оцінка життя (її жителями. - Ред.) у вересні 2022 року була вищою, ніж після анексії (Криму. - Ред.) у 2014 році", - зазначають аналітики.

На їхню думку, серед іншого це пов'язано з сильнішим почуттям єднання українців та їхньою довірою до керівництва країни. "Російське вторгнення викувало Україну в єдину націю", - зазначив один із авторів звіту, професор Оксфордського університету Ян-Еммануель Де Неве.

Після вторгнення в Україну щасливішими стали й росіяни - РФ у рейтингу піднялася з 80 на 70 місце.

Автори доповіді зазначають, що загалом оцінка свого життя більшістю жителів планети у 2020-2022 роках залишалася на стабільному рівні, попри пандемію та інші кризи. Показники останніх трьох років у середньому були настільки високі, як і в попередні три роки. Експерти відзначають і те, що щасливішими почуваються жителі тих країн, де щастя та благополуччя якомога рівномірніше розподілені серед населення.

Щорічну Глобальну доповідь про щастя готують вчені США на основі опитувань асоціації соціологічних організацій Gallup International за останні три роки. Індекс щастя підраховується з урахуванням шести ключових критеріїв: соціальна підтримка, доходи, здоров'я, свобода, щедрість та відсутність корупції.