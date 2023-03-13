Індія приєдналася до обмеження цін на російську нафту, – Bloomberg

Індія не буде порушувати санкції Заходу щодо Росії, включно з обмеженням ціни в $60, встановлене на закупівлі російської нафти.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, урядові органи попросили банки та трейдерів дотримуватися правил. Індійські офіційні особи офіційно не заявили, що підтримають санкції та обмеження цін, запроваджені країнами G7 щодо Росії.

Повідомляється, що Індія провела детальну дискусію зі США та іншими країнами G7 на полях нещодавньої зустрічі країн G20, і сторони, як зазначається, задоволені досягнутми домовленостями.

Індія та Китай стали найбільшими покупцями російської нафти після початку війни в Україні більше року тому.

Протягом останніх місяців залежна від імпорту Індія скористалася можливістю, наданою зниженими цінами на сиру нафту. Трохи більше року тому вона майже не купувала російської нафти; а на сьогодні ринок Південної Азії став ключовим для Москви, яка, в свою чергу, витіснила інших постачальників.

Зобов'язання Індії дотримуватися ліміту цін і продовжувати купувати сиру нафту в Москві з'явилося на тлі побоювань, що майбутні потоки можуть бути тимчасово обмежені після того, як фінансисти, які побоюються порушити санкції, вимагають більше деталей щодо закупівель.

У грудні 2022 року почало діяти ембарго Євросоюзу на постачання нафти з Росії морем. Тоді ж ЄС запровадив санкції щодо експорту до Росії технологій, необхідних для нафтопереробки. Окрім ЄС, обмеження на імпорт російської нафти запровадили також США та Велика Британія.

У грудні ж була встановлена стеля на російські нафтові поставки на рівні $60 за барель. 5 лютого набули чинності аналогічні обмеження щодо нафтопродуктів із Росії. Для них встановлено дві стелі: на рівні $100 за барель (для дизельного палива та інших дорогих нафтопродуктів під час продажу третім країнам) та $45 за барель (для більш дешевих нафтопродуктів).

Наприкінці минулого року президент Росії Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на цінову стелю, за яким забороняються поставки за контрактами з таким обмеженням.